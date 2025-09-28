Mhada House: आधी मागणी नंतर घर! धूळखात पडून राहणाऱ्या घरांवर उतारा, म्हाडाचा निर्णय

मुंबई : म्हाडाची कोकण मंडळास राज्यभरात अनेक ठिकाणी घरे विक्रीविना पडून आहेत. त्यामध्ये जवळपास अडीच-तीन हजार कोटी रुपयांचा निधी अडकून पडला आहे. त्यामुळे भविष्यात याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हाडा आता मागणी असेल तरच घरे बांधणार आहे. त्यानुसार ज्या ठिकाणी घरे बांधायची आहेत, तेथील मागणी कशी आहे याचा सुरुवातीलाच अभ्यास करून मगच गरजेनुसार घरे बांधण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. त्याची सुरुवात पुणे आणि नाशिक मंडळाकडून केली जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात घरे पडून राहण्याचा धोका कमी होऊ शकणार आहे..म्हाडाकडून आतापर्यंत मोठ्या शहरातील घरांच्या मागणीचा ढोबळ अंदाज घेऊन उपलब्ध असलेल्या जागेवर घरे उभारली जात आहेत. मात्र विरार-बोळींज, शिरढोन, पुणे आशा अनेक ठिकाणी घरे तयार असूनही केवळ मागणी अभावी पडून आहेत. त्याच्या विक्रीसाठी वेगवेगळ्या योजना , सवलती जाहीर करूनही त्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही..महाराष्ट्राला ४ दिवस अतिवृष्टीचा धोका! मुंबईसह अन्य जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा इशारा, हवामान खात्याने दिली मोठी अपडेट.त्यामुळे मोघम मागणीचा विचार न करता प्रत्यक्षात किती मागणी आहे, लोकांना कशाप्रकारची घरे हवी आहे, त्यांची खरेदी क्षमता किती आहे या बाबत विचार करूनच प्रकल्प हाती घेतला जाणार असल्याचे म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकरी अनिल वानखडे यांनी सांगितले. त्याची सुरुवात पुणे, नाशिक मधून केली जात असून ज्या ठिकाणी घरे बांधण्याची योजना आहे तेथील मागणीचा आढावा घेण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले..पायाभूत सुविधा असलेल्या ठिकाणांना पसंतीराज्य सरकारने म्हाडाला दिलेल्या जागा वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. त्यापैकी काही जागा शहरापासून दूर असल्याने तेथे रस्ते, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, वीज अशा पायाभूत सुविधांची वानवा असते. घरे बांधल्यानंतर तेथे सदरच्या पायाभूत सुविधा म्हाडाला उभाराव्या लागत असल्याने घराच्या किमती वाढत आहेत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत अशाच ठिकाणी घरे बांधण्यास म्हाडाकडून पसंती दिली जाणार आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना दिलासा! म्हाडाच्या निविदेला गृहनिर्माण विभागाची मंजुरी; हक्काचे घर मिळणार .घराच्या खर्चाचा भुर्दंडम्हाडाच्या विक्री अभावी पडून असलेल्या घराचा आकडा ८-९ हजाराच्या घरात आहेत. कोकण, पुणे मंडळात सर्वाधिक घरे पडून आहेत. त्याची देखभाल, सुरक्षा आणि मालमत्ता कराचा खर्च नियमित करावा लागत असल्याने त्याचाही भार म्हाडावर पडत आहे. त्यामुळे भविष्यात विक्रीविना घरे पडून राहू नयेत म्हणून म्हाडाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.