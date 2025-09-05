Mhada Lottery: म्हाडाची गाळे विक्रीसाठी मुदतवाढ, आता 'या' तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज

मुंबई : मुंबईत घरांचे तसेच दुकानाच्या गाळ्यांचे किमती वाढत असल्याचे पाहता अनेकजण म्हाडाचे घर आणि गाळ्यांच्या सोडतीच्या प्रतीक्षेत असतात. नुकतेच म्हाडाने १४९ अनिवासी गाळ्यांच्या विक्रीसाठी सोडत जारी केली होती. यासाठी दिवसेंदिवस अर्जदारांचा वाढत ओघ पाहता म्हाडाने अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ केली आहे. .मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे १४९ अनिवासी गाळ्यांच्या विक्रीसाठी आयोजित ई-लिलावाकरिता अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम मुदतीत पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली आहे. इच्छुक अर्जदारांना आता दि. १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत नोंदणी, कागदपत्रे अपलोड व अनामत रक्कम भरण्याची संधी उपलब्ध आहे. यानंतर दि. १८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत ऑनलाइन बोली प्रक्रियेद्वारे लिलाव पार पडेल. तर, या लिलावाचा निकाल दि. १९ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता https://eauction.mhada.gov.in आणि https://mhada.gov.in या संकेतस्थळांवर जाहीर केला जाणार आहे..Lalbaugcha Raja Visarjan 2025 मिरवणुकीचा मार्ग काय? कधी आणि कुठे घेऊ शकता दर्शन? पाहा वेळापत्रक .या लिलावात मुलुंड गव्हाणपाडा, कुर्ला-स्वदेशी मिल, पवई, चारकोप, बोरिवली, कांदिवली, सायन, वडाळा, मालवणी, गोरेगाव आणि जोगेश्वरीसह विविध प्रकल्प परिसरातील एकूण १४९ अनिवासी गाळे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. .अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्यातील सन २०१८ नंतरचे अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे, तसेच विहित अनामत रक्कम भरणे आवश्यक आहे. पात्रता निकष, गाळ्यांचे तपशील आणि अटी-शर्ती याबाबतची माहिती म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, सर्व अर्जदारांनी त्या काळजीपूर्वक वाचूनच अर्ज करावा, असे आवाहन म्हाडातर्फे करण्यात आले आहे..गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स पुस्तकाची सुरूवात कुणी आणि कधी केली? आताचे मालक कोण? कमाई कशी होते?.म्हाडा मालामालम्हाडाने मुंबईत जारी केलेल्या सोडतीत गेल्या दीड महिन्यात १ लाख २६ हजारहून अधिक नागरिकांनी म्हाडाच्या घरासाठी अनामत रकमेसह ऑनलाईन अर्ज भरले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक अर्जामागे म्हाडाला ५०० रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे आज दुपारपर्यंत आलेल्या एकूण १ लाख २६ हजार अर्जाच्या माध्यमातून म्हाडाला ६ कोटी ३१ लाख रुपयांचा लाभ झाला आहे. तसेच अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १२ सप्टेंबर असल्याने पुढील नऊ दिवस अर्जाचा ओघ सुरू राहणार असल्याने म्हाडाला मिळणाऱ्या रकमेच्या आकड्यात मोठी वाढ होणार असल्याचे दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.