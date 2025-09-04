Mhada Lottery : अर्ज विक्रीतून म्हाडा मालामाल! दीड महिन्यात कमावले तब्बल 'इतके' कोटी रुपये

बापू सुळेमुंबई : सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाच्या कोकण मंडळाने काढलेल्या लॉटरीच्या अर्ज विक्रीतून म्हाडा मालामाल झाले आहे. गेल्या दीड महिन्यात तब्बल १ लाख २६ हजारहून अधिक नागरिकांनी म्हाडाच्या घरासाठी अनामत रकमेसह ऑनलाईन अर्ज भरले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक अर्जामागे म्हाडाला ५०० रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे आज दुपारपर्यंत आलेल्या एकूण १ लाख २६ हजार अर्जाच्या माध्यमातून म्हाडाला ६ कोटी ३१ लाख रुपयांचा लाभ झाला आहे. तसेच अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १२ सप्टेंबर असल्याने पुढील नऊ दिवस अर्जाचा ओघ सुरू राहणार असल्याने म्हाडाला मिळणाऱ्या रकमेच्या आकड्यात मोठी वाढ होणार असल्याचे दिसत आहे..म्हाडाच्या कोकण मंडळाने विविध गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या ५,२८५ सदनिका आणि ७७ भूखंडाच्या विक्रीकरिता जुलै महिन्यात लॉटरीची जाहिरात काढली आहे. त्यानुसार १४ जुलैपासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला कमी प्रतिसाद मिळाल्याने म्हाडाने अर्ज भरण्यास दोनवेळा मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार आता १२ सप्टेंबरपर्यंत इच्छुकांना अर्ज करता येणार आहे. .Uday Samant: लंडनमध्ये ‘मराठी भाषा केंद्र’! महाराष्ट्र मंडळाची इमारत ताब्यात घेणार.दरम्यान आज दुपारपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार १ लाख ५९ हजार ४८२ लोकांनी म्हाडाच्या घरासाठी अर्ज केला आहे, तर १ लाख २६ हजार २२४ जणांनी अनामत रक्कम भरून आपला अर्ज अंतिम केला आहे. सदरची अनामत रक्कम लॉटरी निघाल्यानंतर संबंधितांना परत केली जात असली तरी अर्जाचे ५०० रुपयांचे शुल्क म्हाडाला मिळते. त्याचा विचार करता कोकण मंडळाच्या घरांच्या अर्ज विक्रीतून सहा कोटी ३१ लाख रुपयांची जमा झालेली रक्कम मोठी आहे..सरकारच्या पदरात १ कोटी १३ लाखाचा जीएसटीम्हाडाकडे घरासाठी अर्ज भरताना मोजव्या लागत असलेल्या ५०० रुपये अर्ज शुल्कावर १८ टक्के एवढा जीएसटी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून लावला जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक अर्जामागे सरकारला ९० रुपये मिळत आहेत. त्यामुळे म्हाडाप्रमाणेच राज्य आणि केंद्र सरकारला जीएसटीपोटी संबंधित अर्जदारांकडून १ कोटी १३ लाख रुपयांची कमाई झाली आहे..अत्यल्प, अल्प उत्पन्न गटामुळे अर्जाचा पाऊसकोकण मंडळाच्या लॉटरीतील घरे अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील असून त्याची किंमत १२ लाखापासून ५० लखापर्यंत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयां कडून सदर लॉटरील घरासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले आहेत..तिरुपती बालाजीला दान केलेल्या केसांचे काय होते? आश्चर्यचकित करणारं सत्य... .अनामत रक्कमे पोटी ९६ कोटी जमाया लॉटरीसाठी अर्ज करणाऱ्या अत्यल्प उत्पन्न गटातील अर्जदाराला सुमारे ५ हजार रुपये तर अल्प उत्पन्न गटातील अर्जदाराला १० हजार रुपये अनामत रक्कम भरावी लागत आहे. सध्या आलेल्या एकूण अर्जापैकी ५० टक्के अर्ज अत्यल्प आणि उर्वरित ५० टक्के अर्ज अल्प उत्पन्न गटासाठी आल्याचे गृहीत धरले तर अनुक्रमे ६४ कोटी आणि ३२ कोटी रुपये एवढी रक्कम अनामत रकमेपोटी म्हाडाच्या तिजोरीत जमा झाली असेल असे म्हाडाच्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान लॉटरीच्या निकालानंतर सदरची रक्कम संबंधिताला परत करावी लागते..- आतापर्यंत आलेले एकूण अर्ज - १५९४८२- अनामत रक्कम भरलेले अर्ज - १२६२२४- अर्जाच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम - ६ कोटी ३१ लाख रुपये- जीएसटीची रक्कम - १ कोटी १३ लाख रुपये- जमा झालेली अनामत रक्कम (सुमारे) - ९६ कोटी रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.