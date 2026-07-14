मुंबई

Mhada Lottery: म्हाडाकडून गुडन्यूज! ५ हजार घरांची बंपर लॉटरी, कधी आणि कुठे? तारीख आली समोर

Mhada Housing Lottery: म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून पाच हजार घरांच्या लॉटरीची जाहिरात काढली जाणार आहे. याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या ठाणे, कल्याण, डोंबिवली परिसरातील पाच हजार घरांच्या लॉटरीची जाहिरात ऑगस्टअखेर किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात काढली जाणार आहे. ही घरे खासगी विकसकांकडून २० टक्के एकात्मिक विकास योजनेतून म्हाडाला मिळालेली असणार आहेत.

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