Mhada Lottery: म्हाडाकडून गुडन्यूज! ५ हजार घरांची बंपर लॉटरी, कधी आणि कुठे? तारीख आली समोर

मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या ठाणे, कल्याण, डोंबिवली परिसरातील पाच हजार घरांच्या लॉटरीची जाहिरात ऑगस्टअखेर किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात काढली जाणार आहे. ही घरे खासगी विकसकांकडून २० टक्के एकात्मिक विकास योजनेतून म्हाडाला मिळालेली असणार आहेत..म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या २,६४० घरांसाठी ७५,००० अर्ज आले; मात्र घरांच्या किमती जास्त असल्याने सर्वसामान्यांचा त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. अनेक जण कोकण मंडळाच्या लॉटरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. म्हाडाकडे स्वतः उभारलेली पुरेशी घरे उपलब्ध नसली तरी खासगी विकसकांकडून मिळालेली सुमारे एक हजार घरे उपलब्ध आहेत..Mumbai Local: मुंबई लोकल प्रवाशांसाठी अलर्ट! आता 'इथून' ट्रेनमध्ये चढलात तर गुन्हा दाखल होणार; रेल्वेचा मोठा निर्णय.तसेच ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, वसई-विरार परिसरातून आणखी चार हजार घरे उपलब्ध होणार असून, त्याची जमवाजमव सुरू आहे. त्यासाठी विकसकांकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ. विशाल राठोड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.