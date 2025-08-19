Mhada Lottery: म्हाडाच्या घरांसाठी ऑनलाईन अर्जांचा पाऊस! ५ हजार घरांसाठी ९८७२० अर्ज, 'या' तारखेआधीच भर फॉर्म

मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाने ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली येथील ५२५७ घरांच्या विक्रीसाठी लाॅटरी काढली जाणार आहे. त्यासाठी म्हाडाकडे इच्छुकांच्या ऑनलाईन अर्जाचं पाऊस पडत आहे. दररोज हजारो अर्ज पोर्टलवर येत असून आतापर्यंत आलेल्या एकूण अर्जाची संख्या तब्बल ९८ हजार ७३० वर पोहोचली आहे. तर ६६ हजार ८६ जणांनी अनामत रक्कम भरून आपला अर्ज अंतिम केला आहे. तसेच अर्ज करण्यासाठी आणखी ९ दिवस आहेत. त्यामुळे म्हाडाच्या सव्वा पाच हजार घरांसाठी मोठी स्पर्धा निर्माण होणार असल्याचे दिसत आहे..म्हाडाच्या कोकण मंडळाने जाहीर केलेल्या ५ हजार २८५ घरांच्या लाॅटरीत अल्यल्प म्हणजे वार्षिक सहा लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या गटासाठी तब्बल ४ हजार ८०२ घरे राखीव ठेवली आहेत. तसेच ९ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबासाठी ४५५ घरे राखीव आहेत. या घरांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेला सोमवार १४ जुलैपासून सुरूवात झाली असून १३ ऑगस्ट अर्ज करण्याची अंतिम मुदत होती..Gilbert Mendonsa: ख्रिस्ती समाजाचा आमदार हरपला! ७२व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास .मात्र अनेकांना उत्पन्नाचा दाखला मिळण्यास विलंब झाल्याने किंवा अन्य कारणाने अर्ज न भरता आल्याने म्हाडाने अर्ज करण्याची मुदत २८ ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. त्यानुसार गेल्या ३६ दिवसांत घरासाठी ऑनलाईन अर्ज केलेल्यांची संख्या एक लाखाच्या घरात पोहोचली आहे. तसेच अर्ज करण्यासाठी आणि अनामत रक्कम भरण्यासाठी आणखी नऊ दिवस असल्याने अर्जाची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने यंदा कोकण मंडळाच्या घरासाठी रस्सीखेच दिसणार आहे..मुंबईशी स्पर्धाम्हाडाच्या कोंकण मंडळाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ठाणे शहर आणि पालघर, रायगड जिल्ह्यातील विविध गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत असलेल्या ५३११ सदनिकांच्या विक्रीसाठी काढलेल्या लाॅटरीला जवळपास २५ हजार अर्ज आले होते. तर त्याचवेळी मुंबई मंडळाने मुंबईतील २०३० घरांच्या विक्रीसाठी काढलेल्या लॉटरील १ लाख १५ हजार एवढे अर्ज आले होते. मात्र सध्या कोकण मंडळाच्या लॉटरीसाठी आलेले अर्ज आणि अर्ज करण्यासाठी असलेली मुदत पाहता कोकण मंडळ मुंबई मंडळाशी स्पर्धा करणार असल्याचे चित्र आहे..१, २ किंवा १०० रुपये नाहीतर...; आरबीआयने जारी केलेली पहिली नोट किती रुपयांची?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.