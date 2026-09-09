मुंबई

MHADA House: म्हाडाचं घर फक्त २० लाखांत! कोकण मंडळाची 1,000 घरांची लॉटरी, दिवाळीत सामान्यांची स्वप्नपूर्ती

Mhada Konkan Mandal Housing Lottery: म्हाडाच्या कोकण मंडळाची 1,000 घरांची लॉटरी काढली जाणार आहे. या घरांची किंमत २०-२५ लाख असणार आहे.
Mhada Konkan Mandal Housing Lottery

Mhada Konkan Mandal Housing Lottery

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सर्वसामान्यांना प्रतीक्षा असलेल्या म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या घरांच्या लॉटरीचे ठरले आहे. त्यानुसार सुमारे एक हजार घरांची लॉटरी असून, त्याची जाहिरात दसऱ्याआधी निघणार आहे, तर दिवाळीआधी लॉटरीची सोडत काढली जाणार आहे.

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