Mhada: म्हाडाची डिजिटल प्रणाली सुरू, नागरिकांच्या फायद्यासाठी नवा उपक्रम सुरू; काय सुविधा असणार?

मुंबई : राज्य सरकारच्या 'गव्हर्नन्स परफॉर्मन्स अॅण्ड रिफॉर्म' (जीपीआर २.०) या प्रशासकीय सुधारणा उपक्रमांतर्गत म्हाडाच्या 'सीएफसी @ होम' आणि 'व्हिजिटर मॅनेजमेंट सिस्टीम' या दोन डिजिटल प्रणालीचे लोकार्पण करण्यात आले. म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते या नागरिकाभिमुख संगणकीय प्रणालींचे अनावरण करण्यात आले..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय विभागांचे सक्षमीकरण करून नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात आयोजित कार्यक्रमात नागरिकांसाठी 'सीएफसी @ होम' आणि अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी ऑनलाइन वेळ निश्चित करणारी अभ्यागत व्यवस्थापन प्रणाली म्हणजेच 'व्हिजिटर मॅनेजमेंट सिस्टीम' ही सुविधा आजपासून कार्यान्वित करण्यात आली..सामाजिक बांधिलकीच्या तत्त्वावर कार्यरत म्हाडा ही गृहनिर्माण संस्था नागरिककेंद्रित सेवा देणारी आधुनिक आणि उत्तरदायी संस्था बनावी, हा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी या वेळी सांगितले. याप्रसंगी म्हाडाचे सचिव प्रफुल्ल ठाकूर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे आदी उपस्थित होते..नागरिकांचा विश्वास दृढ व्हावा!नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्ज, फाइल आणि प्रस्तावांचा तातडीने निपटारा करून प्रशासनावरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करणे आवश्यक आहे. तसेच नागरिकांना दिलेल्या वेळेनुसार भेट निश्चित करून त्यांचे म्हणणे समजून घेण्याचे निर्देशही जयस्वाल यांनी अधिकाऱ्यांना दिले..कुठूनही अर्ज, तक्रार नोंदवता येणारम्हाडाने नागरिकांचे कार्यालयीन व्यवहार अधिक सुलभ करण्यासाठी मुंबईतील मुख्यालयात नागरिक सेवा केंद्र सुरू केले होते. या केंद्रामार्फत नागरिकांकडून विविध कागदपत्रे, टपाल, अर्ज अथवा इतर आवश्यक कागदपत्रे स्वीकारून संबंधित कार्यालयांकडे पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध होती. आता या व्यवस्थेचे अद्ययावतीकरण करून 'सीएफसी @ होम' प्रणालीमुळे नागरिकांना घरबसल्या अथवा कुठूनही विविध अर्ज, तक्रारी तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करून थेट म्हाडाकडे पाठविता येणार आहेत.