Mhada Lottery: मुंबईकरांची गृहस्वप्नपूर्ती! म्हाडाच्या २,६४० घरांची सोडत जाहीर; पुढील लॉटरी कधी?

मुंबई : मुंबईकरांच्या गृह स्वप्नपूर्तीला म्हाडाचे बळ मिळाले असून, तब्बल दोन हजार ६४० जणांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले. वांद्रे पश्चिम येथील रंगशारदा सभागृहात मोठ्या उत्साहात लॉटरीची सोडत आज काढण्यात आली. या वेळी सुरुवातीला उपस्थित अर्जदारांच्या चेहऱ्यांवर चिंता आणि उत्कंठा होती. सोडतीची प्रक्रिया सुरू होताच अनेकांच्या मोबाईलवर विजेते ठरल्याचे संदेश येताच त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले..म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने विविध योजनांमध्ये तब्बल दोन हजार ६४० घरांच्या लॉटरीची सोडत मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभाग लोढा, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या हस्ते काढण्यात आली. या वेळी लोढा म्हणाले, की नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये अतिरिक्त विकास अधिकारांचा लाभ घेणाऱ्या विकसकांना राखीव घरे म्हाडाच्या ताब्यात देणे बंधनकारक असते; मात्र ही घरे वर्षानुवर्षे म्हाडाकडे हस्तांतरित केली जात नाहीत. त्यामुळे संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी..Devendra Fadnavis: जात पडताळणी समितीत सरकारचा हस्तक्षेप नाही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे स्पष्टीकरण.महापालिकेच्या प्रत्येक विभागात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सल्लागार समितीच्या धर्तीवर म्हाडामध्येही अशी यंत्रणा उभारण्याची गरज लोढा यांनी व्यक्त केली. आपले हक्काचे घर असावे, असे मुंबईत आलेल्या प्रत्येकाचे स्वप्न असते. ते म्हाडाकडून पूर्ण होत असल्याचे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले..ग्रोथ हबअंतर्गत साडेसात लाख घरेनीती आयोगाच्या मार्गदर्शनात एमएमआर क्षेत्रात ग्रोथ हब उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार येथे तब्बल ३० लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यापैकी साडेसात लाख घरे म्हाडा उभारणार असल्याचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले. मुंबईत तब्बल ९२५ एकरांवर समूह पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू असून, सात वर्षांत ती पूर्ण होईल, असेही ते म्हणाले..Thane ZP WhatsApp Service: ठाणे जिल्हा परिषदेचा व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट सुरू; शासकीय सेवा, योजना आणि तक्रार नोंदणी आता घरबसल्या.नव्या वर्षात पुन्हा लॉटरीम्हाडाच्या मुंबईत मंडळाच्या या लॉटरीत ज्यांना घरे मिळाली नाहीत त्यांनी नाराज होऊ नये. म्हाडा नव्या वर्षात जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात मुंबईतील घरांची लॉटरी जाहीर करणार असल्याची ग्वाही जयस्वाल यांनी दिली..म्हाडा लॉटरीचा निकाल कसा पहाल?म्हाडाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.होमपेजवरील 'लॉटरी रिझल्ट्स' (Lottery Results) या विभागावर क्लिक करा.संबंधित प्रादेशिक मंडळ (रिजनल बोर्ड) निवडा.तुमचा अर्ज क्रमांक (Application Number) नमूद करा.तुमची लॉटरीची स्थिती पाहण्यासाठी 'सबमिट' (Submit) वर क्लिक करा.सोडतीत निवड झालेले अर्जदार म्हाडाच्या वेळापत्रकानुसार सदनिका वाटप प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यांसाठी कार्यवाही करू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.