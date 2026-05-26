Mhada Lottery: काही दिवस बाकी! म्हाडाच्या २,६४० घरांची लॉटरी, लगेचच करा अर्ज; कुठे आणि कसा? जाणून घ्या...

मुंबई : मुंबईत हक्काचं घर घेण्याचं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. मात्र घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य म्हाडा किंवा सिडकोकडून निघणाऱ्या लॉटरीच्या प्रतीक्षेत असतात. अशातच म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने २,६४० घरांसाठी लॉटरी जाहीर केली होती. या सोडतीला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असून या लॉटरीसाठी आतापर्यंत ८४,७८२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत..म्हाडाच्या या घरांमध्ये आधुनिक सुविधा, बाल्कनी आणि मोफत पार्किंगची सुविधा मिळणार आहे. तसेच उच्च उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या ६१० सदनिकांच्या किमतीत ७.५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या घरांसाठी मोठा प्रतिसाद नागरिकांकडून मिळत आहे..दरम्यान, म्हाडाच्या २,६४० घरांच्या सोडतीत अर्ज करण्यासाठी शेवटचे २ दिवस शिल्लक राहिले आहेत. गुरुवार, २८ मे रोजी रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांपर्यंत ऑनलाईन अर्ज सादर करता येणार आहेत. त्यामुळे अद्याप अर्ज न केलेल्या तसेच मुंबईत घर घेणाऱ्यांसाठी ही संधी असणार आहे..म्हाडाच्या घरांसाठी ८४,७८२ अर्जम्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या लॉटरीसाठी अर्ज करण्यासाठी अखेरचे तीन दिवस बाकी आहेत. २,६४० सदनिकांच्या विक्रीसाठी काढलेल्या या लॉटरीसाठी आतापर्यंत ८४,७८२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ५९,०६९ अर्जदारांनी अनामत रक्कम भरून सोडतीतील आपला सहभाग निश्चित केला आहे. इच्छुकांना २८ मे रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करता येणार आहेत..कसा कराल अर्ज?मुंबई मंडळाने जाहीर केलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार २८ मेपर्यंत अर्ज केलेले २९ मे २०२६ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत अनामत रकमेचा ऑनलाइन भरणा करू शकतील. त्यानंतर सोडतीसाठी प्राप्त अर्जाची प्रारूप यादी १० जून रोजी दुपारी ३ वाजता https://housing.mhada.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे, तर १६ जून २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता सोडतीसाठी स्वीकृत अर्जाची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.