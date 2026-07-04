Mhada Lottery: म्हाडाच्या घरांची बंपर लॉटरी! मुंबईत घराचं स्वप्न पूर्ण होणार, ८ हजार घरांची सोडत; कधी होणार?

मुंबई : मुंबई शहरात हक्काचं घर घेण्याचं प्रत्येकाचंच स्वप्न असतं. मात्र दिवसेंदिवस घरांच्या वाढत्या किमती पाहता सर्वसामान्यांना ते शक्य होत नाही. त्यामुळे म्हाडा किंवा सिडकोकडून निघणाऱ्या घरांच्या लॉटरीच्या प्रतीक्षेत लाखो नागरिक असतात. काही महिन्यांपूर्वीच म्हाडाने मुंबईत २,६४० घरांसाठी लॉटरी जाहीर केली होती. या लॉटरीला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे पाहता म्हाडा प्रशासनाने पुन्हा ८ हजार घरांची लॉटरी काढण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत स्वतःचे घर घेणाऱ्यांसाठी म्हाडाने आनंदाची बातमी दिली आहे. म्हाडाचं कोकण मंडळ ऑगस्ट २०२६ महिन्याच्या अखेरीस आठ हजार घरांच्या सोडतीची जाहिरात प्रसिद्ध करणार आहे. २० टक्के योजनेतील ५ हजार घरांचा समावेश यामध्ये असणार आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात ही सोडत काढली जाणार आहे. दरम्यान, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीत या घरांची लॉटरी काढली जाणार आहे..Mumbai News : मोठा निर्णय! आता जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी नेमकं कोणती कामं करणार? महसूल प्रशासनात ऐतिहासिक बदल!.म्हाडाकडून गृहनिर्माण वसाहतींच्या समूह पुनर्विकासाला चालनामहाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) महाराष्ट्र सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर, बोरीवली आणि खार येथील दोन जुन्या गृहनिर्माण वसाहतींच्या पुनर्विकासाच्या योजना काढल्या आहेत. या प्रकल्पांमध्ये बोरीवलीतील गोराई रोडवरील १,०३,४०५ चौरस मीटरची ओल्ड एमएचबी कॉलनी आणि खारमधील २५,२३४ चौरस मीटरचा राम कृष्ण नगर यांचा समावेश असून, हे बांधकाम आणि विकास एजन्सी (C&DA) मॉडेलअंतर्गत राबवले जाईल..या दोन्ही योजनांमुळे मिळून सुमारे २,००० कुटुंबांचे पुनर्वसन होईल, तसेच नागरी पायाभूत सुविधा, मोकळ्या जागा आणि सोयीसुविधांमध्ये सुधारणा होईल. राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर, म्हाडा स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे खाजगी विकासकांची नियुक्ती करेल आणि मुंबईभर समूह पुनर्विकासाची आपली व्यापक रणनीती सुरू ठेवेल..Mumbai Rain: हजारो कोटींचा खर्च, सरकार बदललं, प्रकल्प आले... तरीही प्रत्येक पावसात मुंबई पाण्याखाली का जाते? नेमकं चुकतंय कुठे? जाणून घ्या... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.