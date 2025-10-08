मुंबई

Mumbai News: धारावी प्रकल्पात म्हाडाची अडचण वाढली! अदाणींचे ४०३ कोटी मिळाले, पण उर्वरित पेमेंटसाठी प्रतीक्षेत विभाग

Mhada: म्हाडाने धारावीत उभारलेल्या इमारती पुनर्विकास प्रकल्पातून अदाणी कंपनीला दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे अदाणींकडून म्हाडाला ४०३ कोटी रुपये वळते करण्यात आले आहेत.
Mhada

Mhada

ESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत म्हाडाने धारावीत उभारलेल्या पाच इमारती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी) माध्यमातून अदाणीच्या कंपनीला दिल्या जाणार आहेत. त्या मोबदल्यात म्हाडाने सुमारे ६४२ कोटींची मागणी केली होती; मात्र अदाणींकडून म्हाडाला नुकतेच ४०३ कोटी रुपये वळते केले आहेत. त्यामुळे म्हाडाने मागणी केलेली उर्वरित रक्कम कधी मिळणार, अशी चर्चा म्हाडा कार्यालयात सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Dharavi
mhada
Adani

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com