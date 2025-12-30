मुंबई

MHADA House Lottery: मुंबईत हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार! म्हाडाकडून घरांच्या सोडतीसाठी तयारी सुरु; कधी निघणार लॉटरी?

Mumbai Mhada Housing Lottery 2026: म्हाडा मुंबई मंडळाने नवंवर्षानिमित्त २०२६च्या घरांच्या लॉटरीसाठी तयारी सुरु केली आहे. यामुळे मुंबईत हक्काचं घर घेण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
MHADA House Lottery 2026

Mansi Khambe
मुंबई : मुंबईत हक्काचं घर घेण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नवीन वर्ष सुरु होण्यास दीड दिवस बाकी असून रेल्वे, एसटी, पालिका प्रशासन सज्ज झाले आहे. नववर्षाच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी सुरु असून म्हाडाने नवंवर्षानिमित्त घरांच्या सोडतीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

Mumbai
mhada
Mhada homes
Mhada Projects
MHADA housing lottery

