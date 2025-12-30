MHADA House Lottery: मुंबईत हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार! म्हाडाकडून घरांच्या सोडतीसाठी तयारी सुरु; कधी निघणार लॉटरी?

मुंबई : मुंबईत हक्काचं घर घेण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. नवीन वर्ष सुरु होण्यास दीड दिवस बाकी असून रेल्वे, एसटी, पालिका प्रशासन सज्ज झाले आहे. नववर्षाच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी सुरु असून म्हाडाने नवंवर्षानिमित्त घरांच्या सोडतीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. .म्हाडा मुंबई मंडळाने २०२६च्या घरांच्या सोडतीसाठी तयारी सुरु केली आहे. यामध्ये वांद्रे पूर्व येथील मोक्याच्या 'एमआयजी' (MIG) वसाहतीतील ४४ घरांचा समावेश होणार आहे. ही घरे मध्यम उत्पन्न गटासाठी (MIG) राखीव असणार आहेत..Mumbai News: नववर्ष स्वागताच्या जल्लोषावर पोलिसांची करडी नजर; नियम मोडल्यास कारवाई .घरांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यातम्हाडाने दिलेल्या माहितीनुसार, वांद्रे पूर्व भागातील खेरवाडी, गांधीनगर आणि एमआयजी वसाहतींमधील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास केला जात आहे. यामध्ये एमआयजी वसाहतीमधील 'ओबी १०' आणि '११' या इमारतींचा पुनर्विकास एका खासगी विकासकाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे या पुनर्विकासातून म्हाडाला ४४ घरांचा साठा उपलब्ध झाला आहे..सध्या या घरांचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात असून मार्च २०२६ पर्यंत या २२ माजली इमारतीचे काम पूर्ण होणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एप्रिल २०२६मध्ये ही घरे अधिकृतपणे मंडळाच्या ताब्यात येतील, अशी माहिती आहे. .घरांची रचना दरम्यान, या घरांचे क्षेत्रफळ ६६ ते ८५ चौरस मीटर आहे. प्रत्येक मजल्यावर दोन सदनिका अशी या इमारतीची रचना असून पहिल्या दोन मजल्यांवरील घरे प्रशस्त ८५ चौरस मीटरची आहेत. तर उर्वरित मजल्यांवरील घरे ७६ चौरस मीटरची आहेत. .Police Action Mode: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाकाबंदी! उल्हासनगर शहरात पोलिसांची ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ मोहीम.मात्र बीकेसीसारख्या व्यावसायिक केंद्रापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या आणि या भागातील जमिनीचे दर लक्षात घेता या घरांची किंमत म्हाडाच्या इतर घरांच्या तुलनेत महाग असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच मार्च २०२६ मध्ये या घरांच्या लॉटरीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.