Mhada Lottey : म्हाडाची लॉटरी रखडली, सोडत लांबल्याने अर्जदारांची आर्थिक ओढाताण

बापू सुळे मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने २,६४० घरांच्या विक्रीसाठी काढलेल्या लॉटरीची सोडत लांबल्याने सर्वसामान्य अर्जदारांची आर्थिक ओढाताण सुरू झाली आहे. म्हाडाच्या सुरुवातीच्या वेळापत्रकानुसार १५ मे रोजी लॉटरीची सोडत निघणार होती; मात्र अल्प प्रतिसादामुळे अर्ज करण्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक अचारसंहितेमुळे लॉटरी लांबणीवर गेली आहे. त्यामुळे अनामत रक्कम भरण्यासाठी उसनवारीने पैशांची जमवाजमव केलेल्या सामान्यांचे हजारो रुपये अडकून पडल्याने त्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. परिणामी, लॉटरीची सोडत कधी निघणार, असा सवाल अर्जदारांकडून केला जात आहे. .मुंबईत हक्काचे घर व्हावे, म्हणून सर्वसामान्य म्हाडाच्या लॉटरीसाठी जास्तीत जास्त अर्ज करून आपले नशीब अजमावतात. याआधी अर्जासाठी नाममात्र अनामत रक्कम भरावी लागत होती; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी २५ हजार रुपये, अल्प उत्पन्न गटासाठी ५० हजार रुपये तर मध्यम उत्पन्न गटासाठी एक लाख रुपये अनामत रक्कम भरावी लागते..Raigad: शिवभक्तांसाठी आनंदवार्ता! ३५० नाही तर ५० रुपयांत रोपवेने रायगडावर जाता येणार, महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय; नवा प्लॅन काय? .म्हाडाच्या लॉटरीतून घर लागावे म्हणून सर्वसामान्यांकडून वेगवगेळ्या योजनेसाठी एकापेक्षा जास्त अर्ज भरले जातात. तसेच लॉटरीची सोडत निघाल्यानंतर विजेता न ठरल्यास आठवडाभरात अनामत रक्कम परत खात्यात जमा होते. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही अनेक जण उसनवारीने पैशांची जमावाजमव करून अनामत रक्कम भरतात..सुरुवातीच्या वेळापत्रकानुसार १५ मे रोजी लॉटरीची सोडत निघणार होती; मात्र कमी प्रतिसादामुळे यंदा म्हाडाच्या लॉटरीला अर्ज करण्यास १४ मे आणि २८ मे अशी दोन वेळा मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे १५ मे रोजी सोडत निघेल म्हणून अर्ज केलेल्या अर्जदारांचे गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून अनामत रकमेचे पैसे अडकून पडले आहेत. अद्यापही सोडत जाहीर झालेली नसल्याने अर्जदारांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे..Navi Mumbai: सहा कोटींचा भार! वेतनवाढीचा पालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण.व्याजापोटी कोट्यवधींची कमाईअत्यल्प, अल्प, मध्य आणि उच्च उत्पन्न गटातील घरे असलेल्या लॉटरीला मुंबईकरांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून जवळपास ७५ हजार १२७ अर्ज पात्र ठरले आहेत. त्यामध्ये सर्वच उत्पन्न गटातील अर्ज असले तरी सरासरी अल्प उत्पन्न गटातील घरासाठी भराव्या लागणाऱ्या ५० हजार रुपये अनामत रकमेचा विचार करता म्हाडाकडे सुमारे ३७५ कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. त्यामुळे म्हाडाला त्यावर व्याजापोटी दहा-बारा कोटी रुपये मिळू शकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.