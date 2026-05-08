MHADA: जीटीबी’च्या पुनर्विकासाचे पाऊल! प्रारूप बृहत आराखड्याचे सादरीकरण; म्हाडाचा या प्रकारचा पहिला प्रकल्प

मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या शीव कोळीवाडा येथील सिंधी निर्वासितांच्या गुरू तेग बहादूर नगर (जी. टी. बी.नगर) समूह पुनर्विकास प्रकल्प आता प्रत्यक्षात आकार घेणार आहे. खासगी जमिनीवरील सी अँड डी मॉडेलअंतर्गत राबविण्यात येणारा म्हाडाचा पहिला प्रकल्प असून त्याच्या प्रारूप बृहत आराखड्याचे आज वांद्रे पूर्व येथील म्हाडा मुख्यालयात म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांना सादरीकरण करण्यात आले..म्हाडा मुख्यालयात आयोजित बैठकीमध्ये जी. टी. बी.नगर समूह पुनर्विकास प्रकल्पास वेग मिळावा, याकरिता विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. प्रकल्पाच्या परिसरातील सुमारे साडेतीनशे झोपडीधारकांच्या पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी संजीव जयस्वाल यांनी संबंधित यंत्रणांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी पात्र झोपडीधारकांची यादी प्रकाशित करण्याबाबत जयस्वाल यांनी संबंधितांना निर्देश दिले..दरम्यान, सादर केलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रारूप बृहत आराखड्याबाबत जयस्वाल यांनी समाधान व्यक्त करतानाच तत्त्वतः मान्य केला आहे. आता सदरचा आराखडा पुढील कार्यवाहीसाठी उच्चाधिकार समितीकडे पाठविण्याबाबत जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. या वेळी मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, किस्टोन रिअलटर्सचे (रुस्तुमजी ग्रुप) व्यवस्थापकीय संचालक बोमन इराणी आदी उपस्थित होते..विविध मुद्द्यांवर चर्चाया बैठकीदरम्यान पुनर्विकास प्रकल्पांतील १,२०० लाभार्थ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत रस्त्याबाबत येणाऱ्या अडचणी, म्हाडास मिळणारा गृहसाठा, पीएपी सदनिका याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना नागरी विमानचालन प्राधिकरणाकडून उद्भवणाऱ्या अडचणींवरही या वेळी विचारविनिमय करण्यात आला.पुनर्वसनातील प्रकल्पबाधितांनाही योग्य देय लाभ देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.