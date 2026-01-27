Mhada Homes: सर्वसामान्यांसाठी मोठी पर्वणी! मुंबईत म्हाडासह कोकण मंडळाकडून तब्बल ७ हजार घरांची सोडत; जाणून घ्या कधी आणि कुठे?

मुंबई : मुंबईत हक्काचं घर घेण्याचं अनेकांचं स्वप्न असतं. मात्र घरांच्या वाढत्या किंमती पाहता प्रत्येकाला ते शक्य होत नाही. यामुळे सर्वसामान्य लोक म्हाडा किंवा सिडकोकडून निघणाऱ्या घरांच्या लॉटरीच्या प्रतीक्षेत असतात. अशाच लोकांसाठी म्हाडाकडून आनंदाची बातमी समोर आली आहे. .गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत म्हाडाच्या घरांची लॉटरी निघणार असल्याची माहिती होती. याबाबत आता म्हाडा प्रशासनाने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. महानगरपालिका निवडणुका आणि आचारसंहिता संपल्यानंतर आता म्हाडाकडून घरांच्या सोडत प्रक्रियेला वेग आला आहे. म्हाडाकडून मुंबईत तब्बल ३००० घरांची लॉटरी काढण्यात येणार आहे..Premium|Mumbai municipal elections 2026 : मुंबईच्या परिघात भाजप वरचढ; भाजपच्या प्रचार योजनेचा विजय.मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२६ मध्ये म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून ३००० घरांची लॉटरी काढली जाणार आहे. त्याचबरोबर ठाणे, नवी मुंबईसह विरार परिसरातही कोकण मंडळाकडून तब्बल ४ हजार घरांची सोडत निघणार आहे. म्हणजेच मुंबईसह उपनगरात म्हाडाच्या ७ हजार घरांची सोडत निघणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना हक्काचं घर घेण्याची ही सुवर्णसंधी असणार आहे..म्हाडाकडून निघणाऱ्या घरांच्या लॉटरीसाठी नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळतो. दरम्यान, आता म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या सोडतीत बी.डी.डी. चाळ पुनर्विकास, पत्राचाळ आणि मोतीलाल नगर यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमधील घरांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. तसेच या घरांची किंमत बाजारभावापेक्षा निम्मी असणार आहे. त्यामुळे यंदा म्हाडाच्या या घरांसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्जांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..Mumbai Thane Traffic Update : मुंबई -ठाणे वाहतूक कोंडी संपणार! दिड तासांचा प्रवास २५ मिनीटांत, मुंबई महापालिकेचा नवा प्लॅन असा.७६ वर्षांच्या ९ लाख घरांची निर्मितीम्हाडाच्या घरांना सर्वाधिक मागणी असते, तर कोकण मंडळाच्या घरांनाही चांगला प्रतिसाद मिळतो. म्हाडाकडून रस्ते, पाणी, वीज आदी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिले जाते. यामुळे सर्वसामान्य लोक म्हाडाच्या घरांना चांगलाच प्रतिसाद देतात. आतापर्यंत म्हाडाच्या ७६ वर्षांच्या प्रवासात ९ लाख घरांची निर्मिती झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.