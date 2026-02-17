मुंबई

MHADA Mumbai Lottery : मुंबईत स्वस्तात घर घेण्याची सुवर्णसंधी ! म्हाडाच्या FCFS सदनिकांसाठी आजपासून अर्ज नोंदणी सुरु, काय आहे प्रक्रिया ?

MHADA Booking Process : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) मुंबई मंडळाकडून ११८ सदनिका FCFS (प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य) तत्त्वावर विक्रीसाठी उपलब्ध.ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून सुरू.
MHADA Mumbai FCFS 2026 scheme offering 118 affordable flats across Kandivali, Wadala, Powai, Ghatkopar and other prime Mumbai locations under the First Come First Served policy.

MHADA Mumbai FCFS 2026 scheme offering 118 affordable flats across Kandivali, Wadala, Powai, Ghatkopar and other prime Mumbai locations under the First Come First Served policy.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून ११८ सदनिका 'प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य' (First Come First Served - FCFS) तत्त्वावर विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. या सदनिका पूर्वी सोडतीद्वारे जाहीर केलेल्या मात्र रिक्त राहिलेल्या आहेत. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी प्रक्रिया १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजेपासून सुरू झाली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
mhada
MHADA housing lottery

Related Stories

No stories found.