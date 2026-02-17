MHADA Mumbai Lottery : मुंबईत स्वस्तात घर घेण्याची सुवर्णसंधी ! म्हाडाच्या FCFS सदनिकांसाठी आजपासून अर्ज नोंदणी सुरु, काय आहे प्रक्रिया ?

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून ११८ सदनिका 'प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य' (First Come First Served - FCFS) तत्त्वावर विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. या सदनिका पूर्वी सोडतीद्वारे जाहीर केलेल्या मात्र रिक्त राहिलेल्या आहेत. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी प्रक्रिया १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजेपासून सुरू झाली आहे..एकूण सदनिकांची संख्या ११८ असून प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) – म्हणजे जे अर्जदार प्रथम सदनिका निवडून आवश्यक रक्कम भरणा करतील, त्यांना प्राधान्य मिळणार आहे. अर्जदार यासाठी ऑफिशियल वेबसाइट: https://bookmyhome.mhada.gov.in अर्ज नोंदणी करु शकतात. सकाळी ११:०० वाजल्यापासून (नोंदणी आणि अर्ज प्रक्रिया). सदनिका निश्चिती आणि अनामत भरणा: ४ मार्च २०२६ पासून सुरू होणार (सकाळी ११ वाजेपासून). सदनिका निश्चितीनंतर ४८ तासांत विक्री किंमतीच्या १०% रक्कम भरणे आवश्यक..मुंबईत कुठे उपलब्ध आहेत सदनिका ? म्हाडा बांधलेल्या: शिंपोली (कांदिवली) - ८, चारकोप सेक्टर-८ (कांदिवली) - १, अँटॉप हिल-वडाळा - २७, तुंगा (पवई) - ४२, पीएमजीपी (मानखुर्द) - १, मालवणी (मालाड) - १, गायकवाड नगर (मालवणी-मालाड) - १ → एकूण ८२.DCR ३३(५)(७)५८ अंतर्गत प्राप्त: घाटकोपर पूर्व - २, कन्नमवार नगर (विक्रोळी) - १, अँटॉप हिल-वडाळा - ८, भायखळा - ६, ताडदेव - ६, लोअर परळ - ४, सायन - २, जेव्हीपीडी (अंधेरी पश्चिम) - ७ → एकूण ३६..पेमेंट मोड: NEFT/RTGS/नेट बँकिंग/UPI/डेबिट/क्रेडिट कार्डद्वारे ऑनलाइन..पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे:अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे.भारतीय नागरिक.महाराष्ट्रात मागील २० वर्षांत किमान १५ वर्षे सलग वास्तव्य (जानेवारी २०१८ नंतर जारी केलेले Domicile Certificate आवश्यक, बारकोडसह).आधार/पॅन कार्ड (अविवाहित/विवाहित/घटस्फोटित प्रमाणे).आरक्षण प्रवर्गासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र.आधारशी लिंक मोबाइल नंबर आणि ईमेल आयडी (पती-पत्नी दोघांचे आवश्यक)..Mhada: सदनिका वितरणासाठी पात्रता निश्चिती सुरू, म्हाडाची मूळ भाडेकरूंसाठी प्रक्रिया; 'असा' करा अर्ज.प्रक्रिया आणि अटी:प्रथम वेबसाइटवर नोंदणी करा.अनामत रक्कम आणि अर्ज शुल्क भरा.सदनिका उपलब्ध असल्यास निवडा (विंग/इमारत/मजला/सदनिका क्रमांक दिसेल).सदनिका निश्चितीनंतर ४८ तासांत १०% रक्कम भरा (न केल्यास दावा रद्द, अनामत जप्त).१०% भरण्यानंतर तात्पुरते देकार पत्र मिळेल; उर्वरित रक्कम ९० दिवसांत भरणे आवश्यक (मुदतवाढ घेऊ शकता, व्याजासह).गृहकर्जासाठी Pre-Sanction Letter अपलोड करा.पूर्ण रक्कम आणि मुद्रांक शुल्क भरण्यानंतर ताबा पत्र..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.