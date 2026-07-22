मुंबई

MHADA Pune: पुणेकरांसाठी सुवर्णसंधी! म्हाडाच्या ताथवडे प्रकल्पातील ६३४ फ्लॅट्सची दुसरी सोडत जाहीर

MHADA Pune second lottery registration process: ताथवडे टप्पा-२ मधील एलआयजी व एमआयजी गटांसाठी सवलतीच्या उत्पन्नअटींसह परवडणाऱ्या दरात आधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त ६३४ सदनिकांची संगणकीय सोडत सुरू
MHADA Announces Second Draw for 634 Affordable Homes in Tathawade, Pune

MHADA Announces Second Draw for 634 Affordable Homes in Tathawade, Pune

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाने ताथवडे येथील टप्पा-२ मधील ६३४ सदनिकांच्या विक्रीसाठी दुसरी जाहिरात प्रसिद्ध केली. मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या हस्ते संगणकीय सोडतीसाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणीला सुरुवात झाली.

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