MHADA Pune: पुणेकरांसाठी सुवर्णसंधी! म्हाडाच्या ताथवडे प्रकल्पातील ६३४ फ्लॅट्सची दुसरी सोडत जाहीर

मुंबई : म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाने ताथवडे येथील टप्पा-२ मधील ६३४ सदनिकांच्या विक्रीसाठी दुसरी जाहिरात प्रसिद्ध केली. मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या हस्ते संगणकीय सोडतीसाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणीला सुरुवात झाली..म्हाडाने एप्रिल २०२६ मध्ये याच योजनेतील ७९२ सदनिकांसाठी जाहिरात आली होती. त्यापैकी केवळ १५० सदनिकांचे वितरण झाले आहे. उर्वरित अल्प उत्पन्न गटातील एक आणि मध्यम उत्पन्न गटातील ६३३ सदनिकांसाठी ही दुसरी जाहिरात आहे. मध्यम गटासाठी उत्पन्नाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. .एलआयजी गटातील सदनिका ७५. ९६ चौ. मी.ची असून, त्याची किंमत ४६-४७ लाख आहे. एमआयजी गाटासाठीची सदनिका ८९ ते ९१ चौरस मीटरची असून, त्याची किंमत ६४-६५ लाखांच्या घरात आहे. प्रत्येक सदनिकेस एक कार पार्किंगसह स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ओपन जिम, ईव्ही चार्जिंग, सोलर सिस्टीम, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यासारख्या सुविधा देण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.