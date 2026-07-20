Mhada: होर्डिंगच्या माध्यमातून म्हाडाला मिळणार महसूल, रेडीरेकनरने भाडे आकारण्याचा प्रस्ताव

मुंबई : मुंबई शहरासह उपनगरात म्हाडाच्या जागेवर अनेक ठिकाणी होर्डिंग उभारण्यात आलेली आहेत. संबंधित होर्डिंगधारकांनी मुंबई महापालिका आणि सोसायट्यांची परवानगी घेऊन होर्डिंग उभारले असले तरी जागा मालक म्हणून म्हाडाची परवानगी घेतलेली नाही, तसेच काही ठिकाणी नव्याने परवाने दिले जाणार आहेत. त्यामुळे अशा होर्डिंगला रेडीरेकनरच्या दराने भाडे आकारण्याचा प्रस्ताव आहे . त्या माध्यमातून म्हाडाला चांगला महसूल मिळू शकणार आहे..म्हाडाच्या जागेवर वेगवेगळ्या ठिकाणी ६० होर्डिंग असून त्यापैकी केवळ दोन अधिकृत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंगला मागील प्रभावाने भाडे आकारणी करून नियमित करण्याबाबत म्हाडाने धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार जुन्या होर्डिंगबरोबरच नव्याने उभ्या राहणाऱ्या होर्डिंगला रेडीरेकनरच्या दराने भाडे आकारणी केली जाणार आहे..Mumbai News: पोलीस कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत, शालार्थ आयडीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.मुंबईसह राज्यभरात याचप्रमाणे भाडे आकारणी केली जाणार असून त्या माध्यमातून वर्षाला १०० ते १५० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळेल, असा अंदाज आहे. दरम्यान, मुंबईतील ५८ अनधिकृत असलेल्या होर्डिंगच्या माध्यमातून किती भाडे वसूल झाले, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..म्हाडाकडून नोंदणी शुल्क माफम्हाडाकडून मुंबईतील जोगेश्वरीच्या पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. येथील रहिवाशांना वाढीव क्षेत्रफळाच्या सदनिका दिल्या जाणार आहेत. यासाठी रहिवाशांना कायमस्वरूपी पर्यायी सदनिका करारनामा करताना लावले जाणारे शुल्क माफ केले जाणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे..CIDCO Lottery: हजारो कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार होणार! सिडकोच्या ८,७९५ घरांची सोडत काढणार; निकाल कसा पाहता येणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.