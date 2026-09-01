Mhada House: म्हाडाचा गेमचेंजर निर्णय! विक्रीविना पडलेल्या घरांचा होणार 'असा' वापर; सर्वसामान्यांसाठी मोठी संधी

मुंबई : शहरात स्वतःच्या हक्काच्या घर घेण्याचं अनेकांचं स्वप्न असतं. मात्र महागाईमुळे घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे घरं घेणं प्रत्येकालाच शक्य होत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक म्हाडाकडून निघणाऱ्या लोटरींच्या प्रतीक्षेत असतात. म्हाडाकडून निघणाऱ्या प्रत्येक लॉटरीला मोठा प्रतिसाद मिळतो. मात्र म्हाडाच्या विविध मंडळांच्या सोडतीमधील शेकडो रिक्त घरे विक्रीविना पडून राहिली आहेत. याबाबत म्हाडा प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, घरांची मोठी किंमत तसेच इतर कारणांमुळे म्हाडाची अनेक घरे विक्रीविना पडून राहतात. ही रिक्त घरे विकण्यासाठी म्हाडाकडून सर्व घरे भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. या भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी एक स्वतंत्र पोर्टल उभारले जात असून दिवाळीपूर्वी ते कार्यान्वित होईल, अशी माहिती आहे. .Mumbai Indians च्या गोटातून ४ महत्त्वाच्या अपडेट्स! हार्दिक पांड्याचे कर्णधारपद गेल्यात जमा, पण...; रोहित शर्मा त्याचा माणूस बसवणार .२५ टक्के कुटुंब भाडेकरू महामुंबई क्षेत्रात २५ टक्के कुटुंबे भाड्याच्या घरात वास्तव्य करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच शिक्षण, रोजगार, पर्यटन आणि विविध उद्योगधंद्यांच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात नागरिक मुंबईत येतात. मुंबईत वाढती लोकसंख्या पाहता सरकारकडून नव्या गृहनिर्माण धोरणात भाडेतत्त्वावरील घरांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. .वेळ वाचणारदरम्यान, म्हाडाच्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या पोर्टलमुळे ऑनलाईन पद्धतीने व्यवहार करता येणार आहे. भाडेकरूंना एजंटवर अवलंबून न राहता भाड्याने घर घेणे शक्य होणार आहे. तसेच भाडेकरार, पोलीस व्हेरिफिकेशन, स्टॅम्प ड्युटीसह इतर प्रक्रियाही ऑनलाईन करता येणार आहेत. या प्रक्रियेमुळे वेळ वाचण्यास आणि धावपळ कमी होण्यास मदत मिळणार आहे..Navi Mumbai: एक्स्पायरी डेटवर चिटकवलं स्टिकर, नवी तारीख टाकून काळाबाजार; तुर्भेतील कंपनीवर छापा, ७५ लाखांचा साठा जप्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.