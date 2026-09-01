मुंबई

Mhada House: म्हाडाचा गेमचेंजर निर्णय! विक्रीविना पडलेल्या घरांचा होणार 'असा' वापर; सर्वसामान्यांसाठी मोठी संधी

Mhada Rented House: म्हाडाने विक्रीविना पडून राहिलेल्या घरांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. म्हाडाची रिक्त घरे भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहेत.
Mhada Rented House:

Mhada Rented House:

Esakal

Mansi Khambe
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मुंबई : शहरात स्वतःच्या हक्काच्या घर घेण्याचं अनेकांचं स्वप्न असतं. मात्र महागाईमुळे घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे घरं घेणं प्रत्येकालाच शक्य होत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक म्हाडाकडून निघणाऱ्या लोटरींच्या प्रतीक्षेत असतात. म्हाडाकडून निघणाऱ्या प्रत्येक लॉटरीला मोठा प्रतिसाद मिळतो. मात्र म्हाडाच्या विविध मंडळांच्या सोडतीमधील शेकडो रिक्त घरे विक्रीविना पडून राहिली आहेत. याबाबत म्हाडा प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

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