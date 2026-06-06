Mhada: म्हाडाकडून रहिवाशांच्या शंकांचे निरसन, जोगेश्वरीत नवा प्रकल्प सुरू होणार

मुंबई : जोगेश्वरी पूर्व पूनमनगर, मेघवाडी येथील पी. एम. जी. पी. वसाहतीचा म्हाडाकडून पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने आज जोगेश्वरी पूर्व येथे रहिवाशांना प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. तसेच रहिवाशांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन केले..'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल व मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्या मार्गदर्शनानुसार विशेष प्रकल्प कक्षामार्फत रहिवाशांना प्रकल्पाची माहिती देणारे सादरीकरण करण्यात आले. म्हाडा ही राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी व सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देणारी अग्रणी शासकीय गृहनिर्माण संस्था आहे..Mumbai Crime: पाच महिन्यांनी हत्येचा उलगडा, नाल्याच्या चेंबरमध्ये आढळला कुख्यात गँगस्टरचा सांगाडा.समूह पुनर्विकास प्रकल्पांच्या माध्यमातून जुन्या व धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना आधुनिक, सुरक्षित आणि अधिक सुविधा-संपन्न घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. प्रकल्पांबाबत पारदर्शकता राखणे, रहिवाशांच्या शंकांचे त्वरित निरसन करणे आणि त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे याला म्हाडा प्राधान्य देत असल्याचे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सादरीकरणादरम्यान रहिवाशांना प्रकल्पाचे आराखडे, पुनर्वसन सदनिकांचे स्वरूप, पार्किंग व्यवस्था याबद्दल विस्तृत माहिती यावेळी देण्यात आली..नायगावातील ५३७ रहिवाशांना सदनिका वितरणास प्रारंभनायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील पूर्ण झालेल्या पुनर्वसन इमारत क्रमांक १ मधील टॉवर क्र. १, २, व ३ मध्ये ५३७पात्र रहिवाशांना पुनर्वसन सदनिकांच्या वितरणास आजपासून प्रारंभ झाला. त्यानुसार नायगाव-दादरमधील टॉवर क्रमांक पाचच्या तळमजल्यावरील म्हाडा प्रकल्प कार्यालयात पहिल्या दिवशी मंडळातर्फे १५ पात्र रहिवाशांना वितरण पत्र देण्यात आले. या रहिवाशांनी तत्काळ आवश्यक कागदपत्र सादर केल्यामुळे सर्व १५ पात्र रहिवाशांना आज सदनिकेचा ताबा देण्यात आला..Mumbai News : केबल चोरीच्या प्रयत्नाने सिग्नल यंत्रणा ठप्प; पनवेल-वाशी मार्गावरील लोकल सेवा दोन तास विस्कळित; सायंकाळच्या गर्दीत हजारो प्रवासी अडकले.बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता म्हाडा सुकाणू अभिकरण (नोडल एजन्सी) आहे. म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पामधील पुनर्वसन इमारत क्रमांक ०१ मधील टॉवर क्र. १ ते ३ ला भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. सदर विंगमधील ५३७ पुनर्वसन सदनिकांचे वितरण मंडळातर्फे करण्यात येणार असून, या वेळी सर्व पात्र रहिवाशांना वितरण पत्र प्रदान करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.