मुंबई

Mhada: म्हाडाकडून रहिवाशांच्या शंकांचे निरसन, जोगेश्वरीत नवा प्रकल्प सुरू होणार

Mhada Project : म्हाडाने पी. एम. जी. पी. वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हाडाने या प्रकल्पाचे सादरीकरण देखील केले आहे.
Mhada

Mhada

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : जोगेश्वरी पूर्व पूनमनगर, मेघवाडी येथील पी. एम. जी. पी. वसाहतीचा म्हाडाकडून पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने आज जोगेश्वरी पूर्व येथे रहिवाशांना प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. तसेच रहिवाशांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन केले.

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