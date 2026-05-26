MHT-CET गुणवत्ता यादी पूर्णपणे पारदर्शक, कोणताही घोटाळा नाही; राज्य सीईटी सेलचे स्पष्टीकरण

मुंबई : एमएचटी-सीईटी (MHT-CET) २०२५-२६ च्या बीई/बीटेक (BE/BTech) गुणवत्ता यादीवरून गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेवर राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (CET Cell) अधिकृत खुलासा केला आहे. सीईटीची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ही पूर्णपणे पारदर्शक आणि त्रुटीमुक्त असून गुणवत्ता यादीत कोणताही घोटाळा किंवा फेरफार झालेला नाही, असा ठाम दावा सीईटी सेलने केला आहे..नुकतीच काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काही विद्यार्थ्यांच्या दहावी-बारावीच्या गुणांच्या तुलनेत सीईटी परीक्षेत मिळालेल्या १०० पर्सेंटाईल गुणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या आरोपांनंतर परीक्षा प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. मात्र, राज्य सीईटी सेलने हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावत वस्तुस्थिती समोर आणली आहे..सीईटी सेलने अधिकृत पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे की, "सीईटी कक्षाचा संपूर्ण कारभार अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने चालतो. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची गडबड किंवा घोटाळा झालेला नाही. तसेच २०२५ च्या सीईटी गुणवत्ता यादीत तांत्रिक किंवा इतर कोणतीही चूक झालेली नाही." गुण आणि रँकिंग हे ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार आणि निकषांनुसारच तयार करण्यात आले आहेत, असेही सेलने स्पष्ट केले..संभ्रम दूर करण्याचे आवाहनविद्यार्थी आणि पालकांनी कोणत्याही अफवांवर किंवा सोशल मीडियावरील चर्चांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन सीईटी सेलकडून करण्यात आले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना सीईटीच्या गुणवत्ता यादीबाबत, पर्सेंटाईल पद्धतीबाबत किंवा रँकिंगबाबत काही शंका अथवा प्रश्न असतील, त्यांनी थेट सीईटी कक्षाशी संपर्क साधावा, असे सांगण्यात आले आहे..सीईटी प्रशासनाने घेतलेल्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे प्रवेश प्रक्रियेची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली असून, प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून देण्यात आली आहे.