MHT CET 2026: राज्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! बीई, बी.टेकच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढ, प्रवेश घेण्याची शेवटची संधी..

मुंबई: तंत्रशिक्षणाच्या अंतर्गत असलेल्या अभियांत्रिकी (बीई/बी.टेक) व एमबीए/एमएमएस या दोन अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीभूत प्रवेशाच्या नोंदणीस १६ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी एप्रिल व मे २०२६ मध्ये झालेल्या अभियांत्रिकी (बीई/बी.टेक) व एमबीए/एमएमएस या अभ्यासक्रमाची सीईटी दिलेली आहे, त्या विद्यार्थ्यांनी केंद्रीभूत प्रवेशासाठी नोंदणी करावी, असे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिताबीई/बी.टेक व एमबीए/एमएमएसच्या प्रथम वर्षात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करताना कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावीत व कागदपत्रांची ‘ई-पडताळणी’ किंवा ‘प्रत्यक्ष पडताळणी’ या पद्धती सुरू केल्या आहेत. ऑनलाइन अर्ज भरताना विद्यार्थ्याने कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी यापैकी कोणत्याही एका पद्धतीची निवड करावी..‘ई-स्क्रूटिनी’ पद्धत निवडल्यास अर्जाची पडताळणी आणि पुष्टीकरण संबंधित ‘ई-स्क्रूटिनी केंद्रा’द्वारे ऑनलाइन पद्धतीने केले जाईल. त्यामुळे उमेदवाराला यासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नाही; मात्र जर विद्यार्थ्याने ‘फिजिकल स्क्रूटिनी’ पद्धत निवडली असेल, तर त्याला/तिला जवळच्या स्क्रूटिनी सेंटर किंवा फॅसिलिटेशन सेंटरला प्रत्यक्ष भेट देणे आवश्यक आहे..या विद्यार्थ्यांना शुल्क नोंदणी नाहीज्या विद्यार्थ्यांनी बीई/बी.टेक व एमबीए/एमएमएसच्या अभ्यासक्रमासाठी नोंदणी केली आहे, त्यांना प्रवेशासाठीच्या नोंदणीकरिता कोणतेही शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही.तथापि, आखाती देशांमधील भारतीय कामगारांची मुले आणि परदेशी नागरिक असलेल्या उमेदवारांना सक्षम प्राधिकरणाने विहित केलेले शुल्क भरावे लागेल. एकदा भरलेले शुल्क परत केले जाणार नाही. (शुल्क भरण्यासाठी इतर कोणत्याही पद्धतीस परवानगी दिली जाणार नाही.) विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाच्या वेळापत्रकानुसार www.mahacet.org या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...प्रवेशाचे वेळापत्रकअर्जाची ऑनलाइन नोंदणी : २ जुलै ते १६ जुलै २०२६, सायंकाळी ५ पर्यंतअर्जाची पडताळणी व निश्चिती : ३ जुलै ते १७ जुलै २०२६, सायंकाळी ५ पर्यंततात्पुरती गुणवत्ता : १९ जुलै २०२६तक्रारी (असल्यास) सादर करणे : २० जुलै ते २२ जुलै २०२६, सायंकाळी ५ पर्यंतअंतिम गुणवत्ता यादी : २४ जुलै २०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.