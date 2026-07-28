Mumbai Crime: MIDC पोलिसांची मोठी कारवाई, अवैधरीत्या मुंबईत राहणारे ७ बांगलादेशी तृतीयपंथी जेरबंद; सेक्स रॅकेटचाही पर्दाफाश

मुंबई : अंधेरी पूर्व येथील एमआयडीसी पोलिसांच्या एटीसी (ATC) पथकाने अवैधरीत्या भारतात दाखल होऊन मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या सात बांगलादेशी तृतीयपंथींना अटक करत मोठी कारवाई केली आहे. हे सर्व आरोपी बांगलादेशातून बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करून मुंबईत सेक्स रॅकेट चालवत असल्याची प्राथमिक माहिती तपासात समोर आली आहे..एमआयडीसी पोलिसांना या तृतीयपंथींच्या टोळीबाबत गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर एटीसी पथकाने घोडबंदर रोडवरील फाउंटन हॉटेल परिसरात सलग दोन दिवस पाळत ठेवून सापळा रचला. त्यानंतर हॉटेलमधून सातही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले..Mumbai News: रेल्वे स्थानकावर मोठा अपघात टळला, उल्हासनगर-अंबरनाथ दरम्यान विचित्र प्रकार; नेमकं काय घडलं?.अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये मो. जिहाद मो. मोहम्मिल अली (२२), पिहू इस्लाम अशीर उद्दीन (२३), मो. हमीदूर मो. बेलाल रहमान (१८), मो. जाहेदुल हक मो. शुकूर अली (२३), मो. जॉनी बाबू मो. शाहिदूल इस्लाम (१८), आकी मो. नागरअली मोनी (२१) आणि मो. मुशरफ फैदुश खान (२२) यांचा समावेश आहे..तपासादरम्यान आरोपींच्या मोबाईल फोनमध्ये बांगलादेशी मोबाईल क्रमांक, मेसेंजरवरील संपर्क तसेच बांगलादेशाशी संबंधित विविध पुरावे आढळून आले. त्यावरून ते बांगलादेशी नागरिक असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या कारवाईत पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे व इतर पुरावेही जप्त केले आहेत..Mumbai Local: मुंबई लोकलला प्रवाशांमुळे उशीर, रेल्वे प्रशासनाचा दावा; नेमकं प्रकरण काय?.या टोळीमार्फत मुंबईत आणखी मोठ्या संख्येने बांगलादेशी तृतीयपंथी अवैधरीत्या वास्तव्यास असल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांना मिळाली असून, त्यादृष्टीने एमआयडीसी पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे. या प्रकरणामुळे शहरातील अवैध घुसखोरी आणि संघटित गुन्हेगारीच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे धागेदोरे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.