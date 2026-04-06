Mumbai News : मध्य-पूर्वेतील युद्धाचे सावट; मुंबई–विजयदुर्ग रोरो सेवेला ग्रहण, सेवा किमान महिनाभर ठप्प

- नितीन बिनेकरमुंबई - मध्य-पूर्व आशियातील युद्ध परिस्थितीचे पडसाद आता कोकणच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई (भाऊचा धक्का) - विजयदुर्ग रोरो (रो-पॅक्स) फेरी सेवेलाही बसले असून तांत्रिक बिघाडानंतर दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांचा पुरवठा रखडल्याने या सेवेवर अक्षरशः ग्रहण लागले आहे. जहाजाच्या चार इंजिनांपैकी तीन इंजिन बंद पडल्याने सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे..१ मार्च २०२६ पासून एमटूएम फेरीज् प्रा. लि. कंपनीच्या 'एमटूएम प्रिन्सेस' या जहाजाद्वारे ही सेवा सुरू करण्यात आली होती. मुंबई ते विजयदुर्ग हा समुद्री प्रवास केवळ ६ ते ७ तासांत पूर्ण होत असल्याने कोकणवासीयांसाठी हा प्रकल्प दिलासादायक ठरला होता. मात्र अवघ्या सहा फेऱ्यांनंतरच सेवा बंद पडल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.सहाव्या फेरीदरम्यान विजयदुर्गहून मुंबईकडे येताना समुद्रातील तरंगत्या कचऱ्यामुळे जहाजाच्या इंजिनात बिघाड झाला. चार इंजिनांपैकी तीन इंजिन बंद पडल्याने जहाजाची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली. सुरक्षिततेचा विचार करून सेवा तातडीने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला..युद्धामुळे दुरुस्ती रखडलीइंजिन दुरुस्तीसाठी लागणारे महत्त्वाचे सुटे भाग परदेशातून मागविण्यात आले आहेत. मात्र मध्य-पूर्व आशियातील युद्ध परिस्थितीमुळे या साहित्याच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. अंदाजे १५ दिवसांत हे भाग उपलब्ध होतील, त्यानंतर दुरुस्तीसाठी आणखी १० दिवस लागतील, असा अंदाज आहे.दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र शासनाच्या संबंधित यंत्रणांकडून जहाजाची तांत्रिक तपासणी केली जाणार आहे. सर्व सुरक्षा निकष पूर्ण झाल्यानंतरच सेवा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे..सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवरदरम्यान, या घटनेमुळे रोरो सेवेच्या तांत्रिक तयारीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्र सागरी मंडळाने दुरुस्ती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले असल्याचा दावा केला असला तरी सेवा सुरू झाल्यानंतर अल्पावधीतच निर्माण झालेल्या या अडचणीमुळे प्रकल्पाच्या देखभाल व्यवस्थेवर चर्चा सुरू झाली आहे.कोकणासाठी जलवाहतुकीचा वेगवान पर्याय म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या या सेवेपुढे विश्वासार्हता टिकवण्याचे आव्हान उभे राहिले असून सेवा पुन्हा कधी सुरू होणार याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.