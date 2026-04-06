मुंबई

Mumbai News : मध्य-पूर्वेतील युद्धाचे सावट; मुंबई–विजयदुर्ग रोरो सेवेला ग्रहण, सेवा किमान महिनाभर ठप्प

कोकणचा महत्त्वाकांक्षी मुंबई (भाऊचा धक्का) - विजयदुर्ग रोरो (रो-पॅक्स) फेरी सेवा तात्पुरती स्थगित.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- नितीन बिनेकर

मुंबई - मध्य-पूर्व आशियातील युद्ध परिस्थितीचे पडसाद आता कोकणच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई (भाऊचा धक्का) - विजयदुर्ग रोरो (रो-पॅक्स) फेरी सेवेलाही बसले असून तांत्रिक बिघाडानंतर दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांचा पुरवठा रखडल्याने या सेवेवर अक्षरशः ग्रहण लागले आहे. जहाजाच्या चार इंजिनांपैकी तीन इंजिन बंद पडल्याने सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Engine
Conflict
Middle East Asia

