गिरणी कामगारांच्या घरांची प्रतीक्षा संपली! घरे उभारण्यासाठी साडेचार हेक्टर जागा, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लवकरच जागेबाबत पत्र मिळणार

मुंबई : गिरणी कामगारांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार म्हाडाच्या माध्यमातून मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात जागांचा शोध घेत आहे. त्यानुसार वांगणी, शेलूबरोबरच आता कल्याणनजीक असलेल्या हेदुटणे येथील तब्बल ४.७ हेक्टर शासकीय जमीन म्हाडाला मिळणार आहे. त्याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लवकरच म्हाडाला सुपूर्द केले जाणार आहे. या जागेवर सुमारे ४,५०० घरे गिरणी कामगारांकरिता उभारणे शक्य होणार आहे..मुंबईतील एक लाखाहून अधिक गिरणी कामगार घरासाठी पात्र झाले असून, आतापर्यंत सुमारे १७-१८ हजार कामगारांना घरे मिळाली आहेत, तर उर्वरित कामगारांना घरे देण्यासाठी सरकार खा सगी विकसकांच्या माध्यमातून शेलू आणि वांगणी येथे घरे उभारत आहे. .Mumbai Weather: मुंबईनं मोडला 11 वर्षांचा रेकॉर्ड! तापमान थेट ३८.२ अंश पार; पुढील ६ तास उष्णतेच्या लाटेचा इशारा .मात्र वांगणीची घरे कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने अडगळीत असल्या ने त्याला कामगारांकडून नापसं ती दर्शवली जात आहे, तर शेलूला घरे घेण्यास अनेक कामगार तयार आहेत. त्यानंतर आता राज्य सरकार ची हेदुटणे येथे असलेली जवळपास साडेआकरा एकर जमीन म्हाडाला मिळणार आहे..उत्तर शीवचा नाद सोडणारउत्तर शीव येथे ७.५ हेक्टर सरकारी जमीन असून, त्यावर ७,५०० घरे होऊ शकणार आहेत, मात्र त्या ठिकाणी स्थानिकांचा विरोध असून, त्यांनी म्हाडाला मोजणी करू दिलेली नाही. त्यामुळे सदरची जमीन गिरणी कामगारांच्या घरासाठी घेण्यावावत तूर्तास म्हाडाने नाद सोडला असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली..Mumbai News: जे. जे. वसतिगृहात २१ वर्षीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू, अस्वच्छतेमुळे साथीच्या आजारांची ९० जणांना लागण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.