Nitin Gadkari Deepfake Row : एक्स, मेटा अन् गुगलवर होणार कारवाई? E20 पेट्रोल वादात नाव ओढल्याने मंत्री नितीन गडकरी कोर्टात; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

Nitin Gadkari Social Media Controversy : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेल्या कथित डीपफेक मजकूर, छायाचित्रे आणि व्हिडिओंविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना E20 (इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) धोरणातून आर्थिक लाभ झाल्याचा दावा करणाऱ्या पोस्ट्सविरोधात ते कायदेशीर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहेत. .न्यायालयाने मेटा (Meta), एक्स (X) आणि गुगल (Google) यांच्याविरोधात दिवाणी दावा दाखल करण्यास त्यांना परवानगी दिली आहे. 'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने गडकरी यांना बदनामीकारक पोस्ट्स, डीपफेक सामग्री आणि दिशाभूल करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्ट्सविरोधात दावा दाखल करण्याची मुभा दिली आहे. या पोस्ट्समध्ये गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना इथेनॉल व्यवसायातून नफा झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते..Jaygad Chiplun Satara Highway : मुंबई-गोव्यानंतर आता 'हा' तिसरा महामार्ग बदलणार कोकणाचे रूप; चिपळूण बनणार लॉजिस्टिक हब, पाहा कसा असेल मार्ग.यापूर्वीच आरोपांचे केले होते खंडन७ जुलै रोजी नितीन गडकरी यांनी या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना सांगितले होते की, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीचे काही साखर कारखाने असले तरी त्यांच्या कंपन्यांचा इथेनॉल उत्पादनावर कोणताही व्यवसायिक अवलंब नाही. त्यामुळे इथेनॉल मिश्रण धोरणाचा त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना वैयक्तिक आर्थिक लाभ होत असल्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..E20 पेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रणाचा निर्णय अद्याप नाहीदरम्यान, पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचा टक्का २० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढविण्याचा कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नसल्याची माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी राज्यसभेत दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, भविष्यात अशा कोणत्याही निर्णयापूर्वी वैज्ञानिक अभ्यास, तांत्रिक विश्लेषण आणि वाहन उत्पादक, तेल कंपन्या तसेच संबंधित उद्योगांशी सविस्तर सल्लामसलत केली जाईल. गोपी यांनी पुढे सांगितले की, भारताने २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट नियोजित वेळेपेक्षा पाच वर्षे आधीच पूर्ण केले आहे. २०१३-१४ मध्ये पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाची सरासरी केवळ १.५३ टक्के होती, ती २०२५-२६ मध्ये २० टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे..E20 इंधन सुरक्षित असल्याचा सरकारचा दावासरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, वैज्ञानिक चाचण्या, क्षेत्रीय अभ्यास आणि देशभरातील वापराच्या अनुभवावरून E20 पेट्रोल सुरक्षित असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या इंधनामुळे वाहनांच्या इंजिनची कार्यक्षमता, टिकाऊपणा किंवा आयुष्यावर कोणताही महत्त्वपूर्ण विपरीत परिणाम झाल्याचा वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले..Goa Casino Industry : गोव्यातील वादग्रस्त कॅसिनो आता महाराष्ट्राच्या सीमेवर? नव्या ठिकाणांचा सिंधुदुर्गात शोध, निवडणुकीआधी भाजप सरकारवर मोठा दबाव!.सरकारच्या माहितीनुसार, देशभरातील पेट्रोल पंपांवर दररोज सुमारे ८ कोटी वाहने इंधन भरतात. E15 पेक्षा जास्त इथेनॉल मिश्रणाचे पेट्रोल साडेतीन वर्षांपासून वापरात असून, E19 आणि E20 मिश्रणाचा वापर अडीच वर्षांहून अधिक काळ सुरू आहे. सध्या २० कोटींहून अधिक दुचाकी आणि ३ कोटींहून अधिक पेट्रोलवर चालणाऱ्या कार या मिश्रित इंधनाचा वापर करत आहेत. तरीही या इंधनामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंजिन निकामी झाल्याचे कोणतेही ठोस वैज्ञानिक पुरावे समोर आलेले नसल्याचे सरकारने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.