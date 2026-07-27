मुंबई

Nitin Gadkari Deepfake Row : एक्स, मेटा अन् गुगलवर होणार कारवाई? E20 पेट्रोल वादात नाव ओढल्याने मंत्री नितीन गडकरी कोर्टात; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

Nitin Gadkari Deepfake Bombay High Court : सोशल मीडियावरील डीपफेक आणि बदनामीकारक पोस्ट्सविरोधात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मेटा, एक्स आणि गुगलविरोधात कायदेशीर कारवाईची तयारी सुरू असून E20 धोरणावरही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली.
Why did Nitin Gadkari approach Bombay High Court?

E20 petrol controversy Gadkari

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Nitin Gadkari Social Media Controversy : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आलेल्या कथित डीपफेक मजकूर, छायाचित्रे आणि व्हिडिओंविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना E20 (इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) धोरणातून आर्थिक लाभ झाल्याचा दावा करणाऱ्या पोस्ट्सविरोधात ते कायदेशीर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहेत.

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