मुंबई

Thane News: पोकलेनच्या बकेटमधून मुलांची जीवघेणी सफर, ठाण्यातील धक्कादायक प्रकार

Ulhasnagar Drain Cleaing: नालेसफाईच्या कामावेळी अल्पवयीन मुलांना पोकलेन मशीनच्या बकेटवर बसवून नाल्यात उतरवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
Ulhasnagar Drain Cleaing by Minor Boys

Ulhasnagar Drain Cleaing by Minor Boys

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उल्हासनगर : नालेसफाईच्या कामावेळी अल्पवयीन मुलांना नाल्यात उतरवण्याचा प्रकार उल्हासनगर परिसरात समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, या मुलांना पोकलेन मशीनच्या बकेटवर बसवल्याचे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Drainage Cleaning
Ulhasnagar