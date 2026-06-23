Thane News: पोकलेनच्या बकेटमधून मुलांची जीवघेणी सफर, ठाण्यातील धक्कादायक प्रकार

उल्हासनगर : नालेसफाईच्या कामावेळी अल्पवयीन मुलांना नाल्यात उतरवण्याचा प्रकार उल्हासनगर परिसरात समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, या मुलांना पोकलेन मशीनच्या बकेटवर बसवल्याचे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..उल्हासनगर शहरात पावसाळ्यापूर्वी शहरातील नालेसफाई मोहिमेला वेग आला आहे. अशातच उल्हासनगर-१ येथील राजीव गांधी नगर परिसरातील मोठ्या नाल्याच्या साफसफाईच्या कामात बालकामगारांचा वापर होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे..Thane Illegal Schools: प्रवेशापूर्वी सावध व्हा! ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा शाळांची यादी जाहीर; पालकांना प्रशासनाचा इशारा.याशिवाय पोकलेन चालकाने मुलांना मशीनच्या बकेटवर बसवून गोलाकार फिरवल्याचे दृश्य व्हिडिओमध्ये दिसून आल्याने बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम तसेच भारतीय न्याय संहितेतील विविध तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा युवासेनेचे कल्याण जिल्हा सचिव हरजिंदरसिंह राजेंद्रसिंह भुल्लर यांनी केला आहे..आंदोलनाचा इशाराया प्रकरणी शुभम कन्स्ट्रक्शनचे संबंधित मालक, पोकलेन चालक, सहाय्यक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी मनीष हिवरे, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एकनाथ पवार आणि स्वच्छता निरीक्षक वळवी यांना तात्काळ निलंबित करून विभागीय चौकशी सुरू करावी, तसेच दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली आहे..Mumbai News: बाजार सजला, माल भरला; पण पाऊस न आल्याने विक्रेत्यांची निराशा वाढली, छत्री आणि रेनकोट व्यवसायाला मोठा फटका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.