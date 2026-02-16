Mumbai : अल्पवयीनाने कारनं उडवलं, १० दिवसांनी पतीचा मृत्यू; पत्नीची प्रकृतीही चिंताजनक

मुंबईतील विद्याविहार इथं १० दिवसांपूर्वी भरधाव एसयुव्ही कारने दुचाकीला धडक दिल्यानं अपघात झाला होता. यात पती पत्नी गंभीर जखमी होते. यापैकी पतीची १० दिवसांपासून सुरू असलेली मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरलीय. ३३ वर्षीय ध्रुमील पटेल यांचा उपचारावेळी मृत्यू झालाय. तर पत्नीवर अजूनही उपचार सुरू आहेत. दुचाकीला धडक देणारी एसयुव्ही कार एक १७ वर्षांचा अल्पवयीन मुलगा चालवत होता..घाटकोपरमध्ये राहणारे ध्रुमिल पटेल हे अपघातात गंभीर जखमी झाले होते. रुग्णालयात दाखल केलं तेव्हापासून त्यांची प्रकृती चिंताजनक होती. तर यात जखमी झालेल्या पत्नीची प्रकृतीही अद्याप गंभीर आहे. पत्नीच्या हात आणि पायावर अनेक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे..मुलुंड दुर्घटनेनंतर MMRDAने घेतली धास्ती, ताकही फुंकून पिणार; मेट्रो-४ मार्गिकेबाबत मोठा निर्णय.एसयुव्ही कार अपघात प्रकरणी टिळकनगर पोलीस ठाण्यात ४३ वर्षीय वलजी राजा भूषण यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांचा १७ वर्षीय मुलगा एसयुव्ही कार चालवत होता. पोलिसांनी सांगितले की, कायद्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. या प्रकरणात इतर कलमे जोडली जातील..कधी आणि कसा झाला अपघात?तानसा पाइपलाइन रोडवर सोमय्या कॉलेजजवळ ५ फेब्रुवारी रोजी अपघात झाला. एसयूव्ही कारने समोरून भरधाव वेगात दुचाकीला धडक दिली होती. यात दुचाकीवर असलेले ध्रुमिल पटेल आणि त्यांची पत्नी मीनल पटेल हे दोघे गंभीर झाले होते. धडक इतकी जोरदार होती की ध्रुमिल आणि मीनल यांना गंभीर दुखापत झाली होती. त्यांना राजावाडी रुग्णालयात तातडीने नेण्यात आलं. तिथून घाटकोपरमधील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.