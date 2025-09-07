Tragedy in Palghar: Police Arrest Man After Girl’s Death

Tragedy in Palghar: Police Arrest Man After Girl’s Death

Esakal

मुंबई

Palghar : लग्न ठरताच शरीरसंबंधाची मागणी, अल्पवयीन मुलीचा नकार; अत्याचारानंतर हत्या, होणाऱ्या पतीला अटक

Palghar Crime News : पीडीत तरुणी ही अल्पवयीन असल्याची माहिती समोर येतेय. तिचे आई-वडील शेतात गेले असताना तरुण घरी आला आणि त्यानं शरीरसंबंधाची मागणी केली. यानंतर अत्याचार करत तरुणीची हत्या करण्यात आली.
Published on

लग्न ठरल्यानंतर शरीरसंबंधाला नकार दिल्यानं होणाऱ्या पतीनेच अल्पवयीन तरुणीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना पालघरमध्ये उघडकीस आलीय. या प्रकरणी आरोपी निलेश धोंगडा याला अटक करण्यात आलीय. त्यानं तरुणीच्या बिबलधर गावात डाऊन तिची हत्या केली. या प्रकरणी तरुणीच्या आईने पोलिसात तक्रार दिली. या तक्रारीनंतर काही तासातच आरोपीच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या.

