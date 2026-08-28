शाळेत पाठवण्याऐवजी बारमध्ये नेलं, ग्राहकांसोबत अश्लील हावभाव करायला सांगितलं अन्...; अल्पवयीन मुलीसोबत आत्याचं अमानुष कृत्य

नवी मुंबई : शिक्षणाचे स्वप्न दाखवून नवी मुंबईत आणलेल्या अल्पवयीन मुलीला तिच्या सख्ख्या आत्याने लेडीज बारमध्ये काम करण्यास भाग पाडले. तसेच तिच्यावर अमानुष अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. पीडितेने आत्याच्या तावडीतून सुटुन आपले मूळ गाव गाठले; मात्र तिच्या जन्मदात्या बापानेही तिला विकण्याचा प्रयत्न केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी बालकल्याण समितीच्या आदेशानंतर तुर्भे पोलिस ठाण्यात पीडितेचे वडील व आत्यासह चौघांविरोधात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पीडित मुलगी परराज्यातील असून तिची आत्या उलवे येथे राहते. दीड वर्षांपूर्वी पीडितेला तिच्या आत्याने शिक्षणाचे प्रलोभन दाखवून मुंबईत आणले होते. त्यानंतर आत्याने तिला शाळेत पाठवण्याऐवजी खैरणे एमआयडीसी परिसरातील लेडीज बारमध्ये जबरदस्तीने कामाला लावले. तसेच बारमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांसोबत अश्लील हावभाव करण्यास व त्यांच्यासोबत बसण्यास तिला भाग पाडले..Nepal Flood: नेपाळमध्ये जलप्रलय! ठाण्यातील नऊ पर्यटक बेपत्ता, तर रायगडमधील ३७ जण अडकले.जुलै ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीतील लेडीज बारमधून मिळालेले काही पैसे आत्याने हडप केले. तसेच काही रक्कम पीडितेच्या वडिलांना पाठवली. पीडितेने बारमध्ये काम करण्यास नकार दिला असता, आत्याने तिला बेदम मारहाण करून हात-पायांना चटके देऊन अमानुष कृत्यही केले. या छळाला कंटाळून पीडितेने एका मित्राच्या मदतीने नवी मुंबईतून पळ काढून आपले मूळ गाव गाठले; मात्र तिथे तिच्या जन्मदात्या पित्यानेदेखील स्वतःच्याच मुलीला विकण्याचा प्रयत्न केला. पित्याच्या या क्रूर कृत्यामुळे भयभीत झालेल्या मुलीने पुन्हा आपल्या मित्राच्या मदतीने गाव सोडून मुंबई गाठली. मुंबईत आल्यानंतर पीडितेच्या मित्राने एका वकिलामार्फत तिला बालकल्याण समितीसमोर हजर केले..बालकल्याण समितीकडून दखलसमितीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पीडितेला संरक्षण दिले आणि पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले. पीडितेच्या तक्रारीवरून सुरुवातीला उलवे पोलिसांनी शून्य क्रमांकाने गुन्हा दाखल केला होता; मात्र घटनास्थळ खैरणे एमआयडीसी परिसर असल्याने हा गुन्हा पुढील तपासासाठी तुर्भे पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला. त्यानुसार तुर्भे पोलिसांनी पीडितेचे वडील अमर जगदीश सिंग, आत्या राणी सिंग, बन्नू सिंग आणि सुमन सिंग यांच्याविरोधात विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे..Mumbai Local: दरवाजात उभं राहण्यावरुन वाद, रागात तरुणाला धावत्या लोकलमधून खाली ढकललं; बोरीवली स्थानकात थरार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.