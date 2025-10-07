Thane Crime: शिक्षणासाठी ताईच्या घरी आली, पण दाजीची वाकडी नजर पडली अन्...; 16 वर्षीय मुलीसोबत नको ते घडलं

टिटवाळा : शिक्षणाकरिता आपल्या बहिणीच्या घरी आलेल्या एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्या बहिणीच्याच पतीनेच वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याची अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक घटना टिटवाळा येथील कल्याण तालुका पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पिडीत मुलगी आपल्या बहिणीच्या घरी शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी वास्तव्यास होती. बहिण घरी नसतांना बहिणीचा पती तिच्या जवळ आला आणि त्याने पिडीत १६ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. तसेच सदरचा प्रकार कोणाला सांगू नको असे धमकावले. यात त्या पिडीत मुलीच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन तिची बहिण घरी नसताना वारंवार तिच्या बहिणीच्या नवऱ्याने तिच्याशी शरीर सबंध प्रस्थापित केले..Palghar News: मुरबे बंदराला स्थानिकांचा विरोध! जनसुनावणीत ८ हजारांहून अधिक विरोधी निवेदने.या प्रकरणामुळे अल्पवयीन मुलीला गर्भधारणा झाली. आपले पाप उघड होणार या भीतीने हे दुष्कर्म करणाऱ्या बहीणीच्या नवऱ्याने गर्भात करण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र ती वेळ निघून गेल्याने अखेरीस ते शक्य झाले नाही आणि पिडीत मुलीने एका बाळाला जन्म दिला आहे..सध्या ठाणे येथे तिच्यावर उपचार सुरु आहेत . सदर इसमा विरोधात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तीन दिवसांची पोलीस कस्टडी सुनावण्यात आली आहे . हा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळा कुंभार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सरला काळे करीत आहेत..Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लोकार्पणासाठी वाहतुकीची नियमावली, 'या' वाहनांना प्रवेशबंदी.पीडित मुलीच्या मानसोबलाची काळजी आणि वैद्यकीय उपचार याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. पोलीस यंत्रणा व विविध सामाजिक संस्था यांच्या माध्यमातून पीडितेला तात्काळ मदत आणि पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. या धक्कादायक घटनेमुळे स्थानिक समाजात तीव्र संताप आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.