मुंबई

Video: मिरा-भाईंदरमध्ये बांधला १०० कोटींचा 'विचित्र' पुल! ट्रोल झाल्यावर MMRDA चं स्पष्टीकरण; मनसेनं इंजिनिअर्सना दिला 'वस्तरा'

Mira-Bhayandar Bridge Controversy: एमएमआरडीएने मिरा-भाईंदर येथे डबल डेकर चार लेन पूल उभारला आहे. मात्र या पुलाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून ट्रोल केले जात आहे.
Mira-Bhayandar Bridge Controversy video Viral

Mira-Bhayandar Bridge Controversy video Viral

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई मिरा-भाईंदर येथे एमएमआरडीएने १०० कोटींचा चार लेन डबल डेकर पूल उभारला आहे. या पुलाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून नेटकरी या उड्डाणपुलाच्या बांधकामाला ट्रोल केले जात आहे. व्हायरल व्हिडिओनुसार एमएमआरडीएने वाहतुकीसाठी तयार केलेला हा चार पदरी पूल पुढे जाऊन दोन पदरी होत आहे. यामुळे नेटकरी या पुलाला ट्रोल करत असून मनसेनेही या प्रकरणाबाबत आपली भूमिका मांडली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Bridge
video viral
mmrda
MMRDA Metro projects

Related Stories

No stories found.