Video: मिरा-भाईंदरमध्ये बांधला १०० कोटींचा 'विचित्र' पुल! ट्रोल झाल्यावर MMRDA चं स्पष्टीकरण; मनसेनं इंजिनिअर्सना दिला 'वस्तरा'

मुंबई : मुंबई मिरा-भाईंदर येथे एमएमआरडीएने १०० कोटींचा चार लेन डबल डेकर पूल उभारला आहे. या पुलाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून नेटकरी या उड्डाणपुलाच्या बांधकामाला ट्रोल केले जात आहे. व्हायरल व्हिडिओनुसार एमएमआरडीएने वाहतुकीसाठी तयार केलेला हा चार पदरी पूल पुढे जाऊन दोन पदरी होत आहे. यामुळे नेटकरी या पुलाला ट्रोल करत असून मनसेनेही या प्रकरणाबाबत आपली भूमिका मांडली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दहिसर पूर्व ते मिरा-भाईंदर दरम्यानचा मेट्रो मार्ग पूर्णपणे तयार झाला असून हा मार्ग उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये या पुलाचे उद्घाटन होणार असल्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे हा डबल डेकर ब्रीज असून वरून मेट्रो आणि खालून गाड्या धावतील, अशी रचना या पुलाची केली आहे. त्यामुळे या डबल डेकर ब्रीजचं कौतुक केलं जात होतं. परंतु आता या पुलाचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले असून 'हा काय प्रकार आहे?' असा सवाल केला जात आहे..नेमकं प्रकरण काय?एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वरील मीरा-भाईंदर येथील १०० कोटी रुपयांच्या नवीन डबल डेकर उड्डाणपुलाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक रुंद चार-पदरी रस्ता अचानक दोन पदरी होत असल्याचे दिसत आहे. हा पूल महत्त्वाकांक्षी मेट्रो लाइन ९ प्रकल्पाचा एक भाग असून वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. मात्र आता या उड्डाणपुलाच्या बांधकामाबाबत टीका केली जात आहे..दरम्यान, हा उड्डाणपूल असा का तयार करण्यात आला? मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) अशा डिझाइनला मंजुरी कशी दिली, ज्यात वेगाने धावणाऱ्या चार लेनची वाहतूक पुढे जाणून दोन लेन होते? असे प्रश्न केले जात आहेत. त्याचबरोबर वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा उड्डाणपूल बनवण्यात आला असला तरी, सोशल मीडिया वापरकर्ते या डिझाइनला 'बॉटलनेक' (वाहतुकीचा अडथळा) म्हणत आहेत..मनसेकडून इंजिनिअर्सना 'वस्तरा' भेटमिरा-भाईंदरमधील चार लेन पुलाबाबत मनसेकडून इंजिनिअर्सना 'वस्तरा' भेट केला आहे. भाईंदरमधील जुन्या पेट्रोल पंप उड्डाणपुलाच्या निकृष्ट नियोजनावरून मनसे आक्रमक झाली असून, एमएमआरडीएच्या भोंगळ कारभाराचा मनसे स्टाईलने समाचार घेण्यात आला आहे. पुलाला 'बॉटल नेक'चे स्वरूप देऊन वाहतूक कोंडीत भर टाकणाऱ्या इंजिनिअर्सना मनसे शहर अध्यक्ष संदीप राणे यांनी चक्क हार अर्पण करून वस्तरा भेट देण्याचे जाहीर केले आहे..एमएमआरडीए'चे स्पष्टीकरणमिरा-भाईंदरमध्ये बांधला गेलेल्या १०० कोटींच्या पुलाबाबत टीका होत असताना एमएमआरडीए'ने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. एमएमआरडीएने ट्विटरवर पोस्ट जारी केली आहे. त्यामध्ये हा उड्डाणपूल अचानक अरुंद झाल्याचा दावा तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा असून, ही रचना उपलब्ध जागेची उपलब्धता आणि भविष्यातील नियोजनाचा भाग असल्याचे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे. .तसेच या उड्डाणपुलाचे चार लेनमधून दोन लेनमध्ये होणारे रूपांतर ही तांत्रिक चूक नसून नियोजनानुसार, हा पूल भाईंदर पूर्व आणि भविष्यात भाईंदर पश्चिमला जोडण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. सध्या भाईंदर पूर्व दिशेचा मार्ग तयार असल्याने तो 2-Lane दिसतोय. भविष्यात रेल्वे लाईन ओलांडून भाईंदर पश्चिमकडे जाणाऱ्या मार्गासाठी बाहेरील बाजूला आणखी दोन मार्गिका (Lanes) प्रस्तावित आहेत असे एमएमआरडीएने म्हटले आहे..