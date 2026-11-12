Mumbai Local: मुंबई लोकलमध्ये नको तिथे स्पर्श, विरोध करताच नराधमाने ढकललं, तरुणीचा एक हात तुटला; मिरा-भाईंदरमध्ये काय घडलं?

मीरा भाईंदर : दिवसेंदिवस मुंबई लोकलमध्ये हिंसक घटना घडत घडत असल्याचे समोर येत आहेत. वादविवाद, हाणामारी, छेडछाड किंवा अश्लील कृत्य होत असल्याचे अनेक प्रकरण उघडकीस येत असतात. अशीच एक धक्कादायक घटना मिरा-भाईंदरमध्ये घडली आहे. नायगाव रेल्वे स्थानकात एका तरुणीचाविनयभंग करून तिला लोकलखाली ढकलल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत तरुणी गंभीर जखमी झाली असून या घटनेमुळे मुंबई लोकलमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मालाडहून विरार लोकलने प्रवास करणाऱ्या एका २० वर्षीय तरुणीचा भाईंदर ते नायगाव प्रवासादरम्यान एका अनोळखी व्यक्तीने विनयभंग केला. तरुणीला नको तो स्पर्श करताच पीडितेने नराधमाला विरोध केला, यावेळी दोघांमध्ये वाद होताच आरोपीने तरुणीला धावत्या ट्रेनमधून धक्का दिला. यामुळे तरुणी दोन डब्यांच्या मधून रुळावर पडली आणि लोकलखाली आल्यामुळे तिचा डावा हात कोपरापासून कापला गेला..Mumbai Fire: मुंबईत वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या शासकीय बंगल्यात आग; एसीमधील शॉर्ट सर्किटमुळे दुर्घटना.दरम्यान, या घटनेनंतर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली, मात्र पोलिसांनी गुन्ह्यात योग्य कलमे लावली नसल्याचा आरोप पीडित महिलेने केला आहे. ज्यामुळे पीडितेच्या कुटुंबीयांनी मनसेकडे धाव घेतली. मनसे विधानसभा प्रमुख सचिन पोपळे यांनी कुटुंबीयांसह वरिष्ठ रेल्वे पोलीस निरीक्षकांची भेट घेतली असून योग्य कलमे वाढवण्याची मागणी केली असून त्याला पोलिसांनी होकार दिला..Konkan Railway: कोकण रेल्वे गाड्यांना नवे क्रमांक, सुपरफास्टचा दर्जा बदलणार; प्रवाशांना फायदा होणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.