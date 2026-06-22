Thane News: दुपदरीवरून एकपदरी... MMRDAचा वादग्रस्त पूल अखेर खुला, वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळणार

भाईंदर : अनेक दिवसांपासून उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत असलेला गोल्डन नेस्ट चौकातील उड्डाणपूल उद्घाटनाचा कोणताही औपचारिक कार्यक्रम न होता वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. आमदार नरेंद्र मेहता यांनी भाजप कार्यकर्त्यांसह रविवारी (ता. २१) उड्डाणपुलावरून आपली वाहने नेऊन पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. या उड्डाणपुलामुळे जुन्या पेट्रोल पंपासमोर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीतून काहीसा दिलासा मिळणार आहे..एमएमआरडीएने गोल्डन नेस्ट येथे बांधलेला उड्डाणपूल त्याच्या रचनेमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. गोल्डन नेस्ट चौकानंतर पूल दुपदरीवरून एकपदरी झाला आहे. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर पुलाची खिल्ली उडवली जात होती; मात्र एमएमआरडीएने पुलाच्या रचनेचे समर्थनच केले होते. गोल्डन नेस्ट चौकाच्या पुढे आझादनगर भागात रस्त्याची रुंदी कमी असल्याने उपलब्ध जागेनुसार पुलाची रुंदी कमी झाली आहे. पुलावर अपघात होऊ नयेत, याची काळजी घेण्यात येणार आहे, असे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार पुलाचे संपूर्ण काम करण्यात आले; मात्र त्यानंतरही पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला नव्हता..Navi Mumbai : घृणास्पद कृत्य! अल्पवयीन बहिणींना देहव्यापाराच्या दलदलीत ढकललं; शिंदेसेना आणि भाजपचा नेता अटकेत.हा पूल ज्या ठिकाणी सुरू होतो त्या जुन्या पेट्रोल पंपासमोर रस्ता अरुंद होत असल्याने वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे तयार असलेला पूल वाहतुकीसाठी खुला करावा, अशी मागणी केली जात होती. अखेर आमदार नरेंद्र मेहता यांनी या पुलाचे रविवारी सकाळी श्रीफळ वाढवून उद्घाटन केले व पूल वाहतुकीसाठी खुला केला. हा पूल ४८ तासांत खुला झाला नाही तर मनसे स्वतः हा पूल वाहतुकीसाठी खुला करेल, असा इशारा मनसेचे मिरा-भाईंदर शहराध्यक्ष संदीप राणे यांनी दोन दिवसांपूर्वी दिला होता..Mumbai News: मुंबईवरील पाणीकपात टळली! राज्याच्या कोट्यातील पाणी पालिकेला पुरवणार, प्रशासनाचा मोठा निर्णय.दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री मिरा-भाईंदरमध्ये आले असताना त्यांनीच पुलाचे उद्घाटन करून घ्या, असे सांगितले होते. त्यामुळे हा पूल जनतेसाठी खुला करण्यात आला असून तो पूर्णपणे सुरक्षित आहे. पुलामुळे वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळणार आहे.- नरेंद्र मेहता, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.