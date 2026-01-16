MBMC Results: मीरा-भाईंदरमध्ये भाजप मोठ्या फरकाने सत्तेत येणार! इतर पक्षांना मोठा फटका; जाणून घ्या विजयी उमेदवारांची यादी

Mira Bhayandar Election Results: राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान काल संपले आहे. मतदानानंतर आज मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीत जोरदार स्पर्धा झाली. जुलै २०२५ मध्ये, मीरा-भाईंदरमध्ये काही बाहेरील लोकांनी निषेध केला. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील पाचही मतमोजणी केंद्रांवर सकाळी १०:१५ वाजल्यानंतरही मतमोजणी सुरू झालेली नव्हती. विलंबामुळे मतमोजणी केंद्रांबाहेर लोकांची गर्दी दिसून आली. यानंतर मतमोजणी सुरू झाल्यावर मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत भाजप आघाडीवर दिसून आला आहे..मीरा भाईंदर महानगरपालिका भाजप मोठ्या फरकाने जिंकणार आहे. आतापर्यंत कोणत्याही विरोधी पक्षाला दोन आकडी जागा गाठता आल्या नाहीत. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेत शिवसेना जिल्हाध्यक्षांचा पराभव केला आहे. प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये शिवसेना जिल्हाध्यक्ष राजू भोईर भाजपकडून पराभूत झाले आहेत. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेतील सर्व जागांसाठीचे ट्रेंड जाहीर झाले आहेत. .NMMC Election Result: नवी मुंबई महानगरपालिकेत भाजपचा झेंडा फडकणार? शिंदेसेनेची भक्कम कामगिरी; कोण किती जागांवर आघाडीवर? .आतापर्यंत मीरा भाईंदरच्या ताज्या निवडणूक निकालांमध्ये, भाजप ६० वॉर्डमध्ये आघाडीवर आहे. काँग्रेस १३ वॉर्डमध्ये, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना २ वॉर्डमध्ये आणि इतर ० वॉर्डमध्ये आघाडीवर आहे. अजित पवारांचा पक्षही खाते उघडू शकला नाही. तसेच मनसे आणि उद्धव ठाकरेंनाही यश मिळवता आले नाही आहे. मीरा भाईंदर महापालिकेत महायुती आघाडी विरुद्ध शिवसेना यूबीटी आणि राज ठाकरे यांची मनसे आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीसह काँग्रेसची बहुजन विकास आघाडी अशी तिरंगी लढत आहे. .TMC Election: ठाण्यात सत्ता शिंदेसेनेच्या हाती जाणार! भाजपची भक्कम साथ; कोण किती जागांवर आघाडीवर? पाहा विजयी उमेदवारांची नावे.२०१७ मध्ये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या निवडणुका २० ऑगस्ट रोजी झाल्या. या महानगरपालिकेत एकूण ९५ जागा होत्या. त्यावेळी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेत एकूण ५,९३,३३६ मतदार होते. भारतीय जनता पक्ष ६१ जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळवून महानगरपालिकेत प्रबळ शक्ती म्हणून उदयास आला. शिवसेनेने २२ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर विजय मिळवला, तर काँग्रेसने १० जागा जिंकल्या. उर्वरित २ जागा अपक्ष आणि इतर लहान पक्षांनी जिंकल्या. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत निकालांमुळे भाजपला मीरा भाईंदर महानगरपालिकेवर मजबूत नियंत्रण मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.