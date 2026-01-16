मुंबई

MBMC Results: मीरा-भाईंदरमध्ये भाजप मोठ्या फरकाने सत्तेत येणार! इतर पक्षांना मोठा फटका; जाणून घ्या विजयी उमेदवारांची यादी

Mira Bhayandar Municipal Corporation Election Results: मुंबई महानगर प्रदेशातील ठाणे जिल्ह्यात स्थित, मीरा-भाईंदर हे शहर मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेद्वारे प्रशासित केले जाते. या महानगरपालिकेत ९६ नगरसेवकांच्या जागा आहेत.
Mira Bhayandar Election Results: राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान काल संपले आहे. मतदानानंतर आज मतमोजणीला सुरुवात झाली आहे. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीत जोरदार स्पर्धा झाली. जुलै २०२५ मध्ये, मीरा-भाईंदरमध्ये काही बाहेरील लोकांनी निषेध केला. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील पाचही मतमोजणी केंद्रांवर सकाळी १०:१५ वाजल्यानंतरही मतमोजणी सुरू झालेली नव्हती. विलंबामुळे मतमोजणी केंद्रांबाहेर लोकांची गर्दी दिसून आली. यानंतर मतमोजणी सुरू झाल्यावर मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत भाजप आघाडीवर दिसून आला आहे.

