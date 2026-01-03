एकाच घरात अनेक दावेदार! मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीसाठी घराणेशाही समोर; ८ माजी नगरसेवकांसाठी वर्चस्वाची लढाई

ठाणे : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीत एकाच कुटुंबातील अनेक उमेदवार उभे करण्याची परंपरा यावेळी अधिक स्पष्ट झाली आहे. काही प्रकरणांमध्ये पती-पत्नी एकत्र निवडणूक लढवत आहेत. तर काहींमध्ये आई आणि मुलगा निवडणूक रिंगणात आहेत. या निवडणुकीत एकूण चार पती-पत्नी जोड्या उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. .नवघर परिसरातून प्रभाग ११ मध्ये शिवसेनेच्या माजी नगरसेवक वंदना पाटील यांनी त्यांचे पती विकास पाटील यांच्यासह उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्याचप्रमाणे, प्रभाग १६ मधून शिवसेना जिल्हाप्रमुख आणि माजी नगरसेवक राजू भोईर त्यांच्या पत्नी भावना भोईर यांच्यासह निवडणूक लढवत आहेत. माजी नगरसेविका तारा घरत आणि त्यांचा मुलगा पवन घरत यांना शिवसेनेने प्रभाग १० साठी उमेदवारी दिल्याने घराणेशाहीचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे..BMC Election: वंचित बहुजन आघाडीचा काँग्रेसला हिसका! 5 जागांवर दोन्ही पक्ष एकमेकांविरुद्ध उभे राहणार .ही आई-मुलगी जोडी देखील चर्चेचा विषय बनली आहे. या निवडणुकीतील एक मनोरंजक बाब म्हणजे आठ माजी नगरसेवक एकमेकांविरुद्ध निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे यापैकी किमान चार माजी नगरसेवकांना पराभवाचा सामना करावा लागेल असे मानले जाते. भाईंदर पूर्वच्या प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये भाजपचे गणेश शेट्टी आणि शिवसेनेचे दिनेश नलावडे आमनेसामने आहेत..पानकरपाडा येथील प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये भाजपचे मोहन म्हात्रे आणि शिवसेनेचे कमलेश भोईर यांच्यात थेट लढत आहे. प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये भाजपच्या अनिता पाटील आणि शिवसेनेचे परशुराम म्हात्रे एकमेकांविरुद्ध निवडणूक लढवत आहेत. भाजपच्या चंदना भावसार आणि शिवसेनेच्या भावना भोईर देखील एकमेकांविरुद्ध निवडणूक लढवत आहेत. भाईंदर पूर्वच्या गोडदेव आणि आसपासच्या प्रभाग भागात सर्वात अनोखे उदाहरण दिसून आले आहे..BMC Election: नामांकन प्रक्रिया संपली! बीएमसी निवडणुकीसाठी अंतिम उमेदवार आणि बंडखोर किती? आकड्यांतून समजून घ्या गणितं....येथे एकाच कुटुंबातील पती-पत्नीला दोन वेगवेगळ्या पक्षांकडून तिकिटे मिळाली आहेत. शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आस्तिक म्हात्रे यांना प्रभाग 10 मधून, तर त्यांच्या पत्नी ममता म्हात्रे यांना शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे) प्रभाग 11 मधून उमेदवारी दिली आहे. एकंदरीत, ही मीरा-भाईंदर निवडणूक कुटुंबे, पक्ष आणि माजी नगरसेवकांसाठी प्रतिष्ठेची लढाई बनली आहे. या निवडणुकीबद्दल मतदारांची भूमिका १६ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीनंतरच कळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.