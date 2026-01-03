मुंबई

एकाच घरात अनेक दावेदार! मीरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीसाठी घराणेशाही समोर; ८ माजी नगरसेवकांसाठी वर्चस्वाची लढाई

MBMC Elections 2026 News: मीरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीत कुटुंबीयच आमनेसामने आले आहेत. एकाच घरात अनेक दावेदार दिसून आले आहेत. यामुळे घराणेशाहीचा वाद पेटला आहे.
ठाणे : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीत एकाच कुटुंबातील अनेक उमेदवार उभे करण्याची परंपरा यावेळी अधिक स्पष्ट झाली आहे. काही प्रकरणांमध्ये पती-पत्नी एकत्र निवडणूक लढवत आहेत. तर काहींमध्ये आई आणि मुलगा निवडणूक रिंगणात आहेत. या निवडणुकीत एकूण चार पती-पत्नी जोड्या उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत.

