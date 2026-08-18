मुंबई

Mira-Bhayandar: व्यावसायिक मालमत्तांना निवासी दराने कर आकारणी, मिरा-भाईंदर पालिकेचा कारभार वादात

Mira-Bhayandar Municipal Corporation: मिरा-भाईंदरमधील व्यावसायिक मालमत्तांना निवासी दराने कर आकारणी करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे मिरा-भाईंदर पालिकेचा कारभार वादात आला आहे.
Mira-Bhayandar Municipal Corporation

Mira-Bhayandar Municipal Corporation

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भाईंदर : मिरा-भाईंदर शहरातील व्यावसायिक मालमत्तांना निवासी दराने कर आकारणी करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करून सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या खासगी संस्थेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

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