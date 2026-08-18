Mira-Bhayandar: व्यावसायिक मालमत्तांना निवासी दराने कर आकारणी, मिरा-भाईंदर पालिकेचा कारभार वादात

भाईंदर : मिरा-भाईंदर शहरातील व्यावसायिक मालमत्तांना निवासी दराने कर आकारणी करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करून सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या खासगी संस्थेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..शहरात साडेतीन लाख निवासी, पन्नास हजार व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. त्यांना पालिकेकडून अनुक्रमाने निवासी व व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर लावण्यात आला आहे. मात्र, काही व्यावसायिकांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून व्यावासायिक मालमत्तांना निवासी दराने कर आकारणी केली आहे. तर काही मालमत्ता बेकायदा असताना शास्तीची आकारणी झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कर आकारणी अधिकान्यांची भूमिका संशयास्पद असून पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आक्षेप प्रभाग समिती क्र. ६ चे सभापती प्रशांत दळवी यांनी केला आहे..Third Mumbai: १२४ गावात उभं राहणार नवं शहर, सिंगापूरच्या धर्तीवर उभारणार मुंबई ३.०; राज्य सरकारचा मास्टरप्लान .सर्वेक्षणासाठी २० कोटीचा खर्चशहरातील मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी पालिकेने वीस कोटी खर्च करून एका संस्थेची नियुक्ती केली होती. कर आकाराणी झाली नसलेल्या तसेच चुकीची कर आकाराणी केलेल्या मालमत्ता शोधणे संस्थेची जबाबदारी होती. मात्र, संस्थेने ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही..निविदा प्रक्रियेवर आक्षेपजाहिरात कंपन्यांना निविदा काढून ही होर्डिंग दिली जातात. मात्र, प्रशासकीय काळात एका विशिष्ट व्यक्तीला दिल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपने महासभेत केला आहे. तसेच निविदा प्रक्रियेत एका जाहिरात कंपनीने बारा कोटी देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, त्यानंतरही संबंधित कंपनीला डावलून कमी पैसे देणाऱ्या कंपनीची निविदा मंजूर झाली होती..Dr. Narendra Dabhokar Case : डॉ.नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण : हायकोर्टाकडून सचिन अंदुरेच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती, जामीनही मंजूर.कंत्राट रद्द करण्याचा ठरावपदपथ, नाले, उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्या आदी ठिकाणी जाहिरात होर्डिंग उभारू नयेत असे सरकारी नियम असतानाही निविदा मंजूर झालेल्या कंपनीने नियम धाब्यावर बसवून होर्डिंग उभारल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक भागवती शर्मा यांनी महासभेत केले. यावर प्रशासनाचा खुलासा समाधानकारक नसल्याने दिलेले जाहिरात कंत्राट रद्द करण्यात यावे, असा ठराव भाजपाने बहुमताने मंजूर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.