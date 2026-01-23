मुंबई

Mira-Bhayandar: मिरा-भाईंदर महापालिकेत आघाडीची स्थापना, शिवसेना-काँग्रेसचे नवे राजकीय समीकरण

Mira-Bhayandar Municipal Corporation: मिरा-भाईंदर महापालिकेत शिवसेना शिंदे व काँग्रेस पक्षांच्या नगरसेवकांनी शहर विकास आघाडीची स्थापना केली आहे. याबाबत कोकण विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी देखील करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेत विरोधी पक्षात असलेले शिवसेना शिंदे गट व काँग्रेस एकत्र आले आहेत. या दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांनी मिळून मिरा-भाईंदर शहर विकास आघाडीची स्थापना केली आहे. गुरुवारी या गटाची कोकण विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या नागरसेवकाकडे या आघाडीचे गटनेतेपद आहे. यामुळे राज्यात आणखी एक राजकीय समीकरण अस्तित्वात आले आहे. या समीकरणामुळे शिवसेनेचा एक स्वीकृत सदस्य निवडला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Mira-Bhayandar Municipal Corporation

