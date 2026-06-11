POCSO Case Mira Bhayandar : अल्पवयीन मुलीवर कारमध्ये अत्याचार, महिला-बालकल्याण समितीच्या सभापतीच्या सख्ख्या भावाचे संतापजनक कृत्य

मिरा भाईंदर : महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती अनिता पाटील यांच्या सख्ख्या भावाला अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली पॉक्सो कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात सभापतींनी आरोपीला संरक्षण देण्याचा आणि प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत त्यांच्या तत्काळ राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे..राजीनाम्याच्या मागणीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज चॅरिटेबल ट्रस्ट व पेणकर पाडा ग्रामस्थांच्या वतीने बुधवारी (१० जून) मिरा-भाईंदर महानगरपालिका मुख्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी पालिका परिसरात जोरदार घोषणाबाजी केली आणि महापौरांना निवेदन सादर केले..आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, ५० वर्षीय राजेश चव्हाण (अनिता पाटील यांचा सख्खा भाऊ) याने अनेक वर्षे अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले. आरोपीने पीडित मुलीला कारमध्ये डांबून गोराई येथील एका हॉटेलमध्ये नेले आणि तेथे अत्याचार केला. यासोबत आरोपीने पीडित मुली आणि तिच्या आईला जीव मारण्याची धमकीही दिली होती. राजेश चव्हाणवर यापूर्वी वीज चोरी आणि एका पत्रकारावर हल्ला केल्याचे गुन्हे देखील दाखल आहेत..Navi Mumbai: प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, नंतर वारंवार शरीरसंबंध; १५ वर्षीय मुलगी गर्भवती राहताच..., तरुणाच्या कृत्यानं खळबळ.आंदोलकांनी आरोप केला की, अनिता पाटील यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून पीडित कुटुंबीयांवर आणि तपास अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. “एवढ्या गंभीर प्रकरणात सभापती पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार अनिता पाटील यांनी गमावला आहे. महापौरांनी त्यांचा तात्काळ राजीनामा स्वीकारावा,” अशी मागणी आंदोलकांनी केली..या प्रकरणाने महानगरपालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीची विश्वासार्हता धक्क्यात आली असून, स्थानिक स्तरावर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्याची पुष्टी केली असून, अधिक तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.