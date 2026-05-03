Thane: ठाण्यात पाणीकपात लागू, पाणीपुरवठा महिन्यातून दोनवेळा बंद, कुठे आणि कधी?

भाईंदर : जलसंपदा विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार अखेर मिरा भाईंदरला पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. एमआयडीसी कडून होणारा पाणीपुरवठा ७ मे व २२ मे असा महिन्यातून दोनवेळा २४ तासांसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. .मिरा भाईंदर शहरावर पाणी कपातीचे संकट असल्याचे वृत्त सकाळने याआधी प्रसिद्ध केले होते. त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. एमआयडीसीने पाणीकपात लागू केली असली तरी स्टेम प्राधिकरणाचे पाणी कपातीचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही..अलनिनो व आयओडी यांच्या प्रभावामुळे यावर्षीचा पावसाळा लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. बारवी धरणात असलेला साठा लक्षात घेता पाऊस लांबल्यास पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे आवश्यक होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने याविषयावर २३ एप्रिलला बैठक घेतली होती..या बैठकीत आगामी काळात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी ठाणे जिल्ह्यात पाणी कपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही कपात एमआयडीसी व स्टेम प्राधिकरण या दोघांनाही लागू असणार आहे. त्यामुळे पाणिकपातीचे संकट मिरा भाईंदरवर असल्याचे वृत्त सकाळने प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार शहरात पाणी कपात लागू झाली आहे. .एमआयडीसीच्या जांभूळ येथील बारवी जलशुद्धीकरण केंद्रातून होणारा पाणीपुरवठा गुरूवार (ता.७) दुपारी १२ ते शुक्रवार (ता.८) दुपारी १२ तसेच गुरुवारी (ता.२१) दुपारी १२ ते शुक्रवार (ता.२२) दुपारी १२ असे दोनवेळा बंद ठेवण्यात येणार आहे. सध्या केवळ एमआयडीसी ने पाणी कपात जाहीर केली असून स्टेम ने पाणीकपातीचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर केलेले नाही..एमआयडीसीकडून मिरा भाईंदरला दररोज सुमारे ११७ दशलक्ष लिटर व स्टेमकडून दररोज सरासरी ८१ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. मात्र आता पाणी कपातीमुळे पंधरा दिवसातून एकदा एमआयडीसीचे पाणी बंद झाल्यानंतर पाणीपुरवठा विस्कळीत होऊन शहरात तीव्र पाणी टंचाई निर्माण होणार आहे. त्यातच स्टेम ने देखील महिन्यातून दोनवेळा पाणी पुरवठा बंद केला तर शहरात पाणीटंचाईची भीषण परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे.