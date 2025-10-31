मुंबई

Thane News: परिवहन सेवेचे चाक गाळात! देखभाल-दुरुस्तीअभावी ४० टक्के बस आगारातच उभ्या

Mira Bhayander Municipality Transport Service: मिरा-भाईंदर महापालिकेतील ४० टक्के बस दुरुस्तीअभावी आगारातच उभ्या आहेत. परिणामी मार्गावर बस कमी धावत असल्याने नागरिकांचे हाल होत असल्याचे समोर आले आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या परिवहन सेवेची सध्या अवस्था खिळखिळी झाली आहे. सेवेत असलेल्या व डिझेलवर चालणाऱ्या बसपैकी तब्बल ४० टक्के गाड्या देखभाल-दुरुस्तीअभावी आगारातच उभ्या आहेत. प्रवाशांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या मार्गावर बस कमी धावत असल्याने नागरिकांचे चांगलेच हाल होत आहेत.

Thane
Mumbai
Transportation
Bus Stand

