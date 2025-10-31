Thane News: परिवहन सेवेचे चाक गाळात! देखभाल-दुरुस्तीअभावी ४० टक्के बस आगारातच उभ्या

भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या परिवहन सेवेची सध्या अवस्था खिळखिळी झाली आहे. सेवेत असलेल्या व डिझेलवर चालणाऱ्या बसपैकी तब्बल ४० टक्के गाड्या देखभाल-दुरुस्तीअभावी आगारातच उभ्या आहेत. प्रवाशांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या मार्गावर बस कमी धावत असल्याने नागरिकांचे चांगलेच हाल होत आहेत..परिवहन सेवेच्या ताफ्यात डिझेल व इलेक्ट्रिक अशा सुमारे १३१ बस आहेत. या बस चालविण्यासाठी पालिकेने कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे. डिझेलवरील ७४ बस असून, त्यात पाच गाड्या वातानुकूलित आहेत. ७४ पैकी ६९ बस दररोज रस्त्यावर धावणे अपेक्षित असून, उर्वरित पाच बस राखीव असतात, परंतु ६९ बसपैकी सध्या केवळ ४० च्या आसपास बस रस्त्यावर धावत आहेत. उर्वरित ३० ते ३२ बस नादुरुस्त अवस्थेत आगारातच उभ्या आहेत. कंत्राटदाराकडून बसची देखभाल-दुरुस्ती होत नसल्याने गाड्यांची दुरवस्था झाली आहे..Mumbai Metro: आता गर्दीला रामराम! मेट्रो प्रवाशांसाठी भूमिगत वॉकवेची भन्नाट योजना, नवीन आठ प्रस्तावांना मंजुरी.प्रवासी वर्गामध्ये नाराजी१३१ एकूण बस४० सेवा कार्यरत३०-३२ नादुरुस्त वाहने.डिझेलवरील गाड्या बंदभाईंदर-ठाणे मार्गावर डिझेलवरील पाच वातानुकूलित बस धावत होत्या, मात्र आता त्या सर्व बंद असून, या मार्गावर केवळ ई-बसच धावतात. काही वातानुकूलित बस एक वर्षाहून अधिक काळ बंद आहेत. बस रस्त्यावर न धावता आगारातच उभ्या असल्याने परिवहन सेवेचा गाडा हाकण्यासाठी प्रशासनाची अक्षरश: तारांबळ उडत आहे..सुयोग्य बससेवेला पसंतीकाही महिन्यांपूर्वी दैनंदिन प्रवाशांची संख्या एक लाखांच्यावर होती. तत्पर सेवा, वेळेवरील बसची उपलब्धता, सुयोग्य स्थितीतील गाड्यांमुळे प्रवाशांकडून बससेवेला पसंती मिळत होती. ई-बस आल्यानंतर ही संख्या सव्वा लाखांच्या आसपास जाणे अपेक्षित होते, परंतु दैनंदिन प्रवाशांच्या संख्येत घसरण होऊ लागली. गेल्या काही महिन्यांपासून दैनंदिन प्रवाशांची संख्या ८५ ते ८७ हजारांवर आली..Mumbai News: वातावरण बदलाचा फटका! व्हायरल फीवरने मुंबईकर त्रस्त, रुग्णालयात रुग्णांच्या लांबलचक रांगा.विकसित परिसरातही हालमिरा-भाईंदर शहरात अनेक नवीन परिसर विकसित होत आहेत. त्यामुळे नवे मार्ग सुरू करण्याची मागणी होत आहे, परंतु महापालिकेकडे बसच उपलब्ध नसल्याने नवे मार्गही सुरू करणे अशक्य झाले आहे..बसची देखभाल-दुरुस्ती होत नसल्याबाबत कंत्राटदाराला वारंवार नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, मात्र त्याच्या कार्यपद्धतीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. आता कंत्राटदाराला अंतिम नोटीस बजावण्यात येणार आहे. त्यानंतरही परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी ठोस कार्यवाही केली जाणार आहे.- डॉ. सचिन बांगर, उपायुक्त, मिरा-भाईंदर महापालिकादैनंदिन प्रवासीसंख्येत घसरणतिकिटाच्या उत्पन्नात घटनवीन मार्गावर सेवा अशक्यवाटेतच बस बंद पडण्याचे प्रकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.