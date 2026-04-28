Mira Road Attack : नाव, धर्म विचारून २ सुरक्षा रक्षकांवर हल्ला, हल्लेखोराचा ISISशी संबंधाचा संशय; ATSकडे सोपवला तपास

मिरा रोड येथील नयानगर भागातील एका बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीवर सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणाऱ्या दोन जणांवर चाकूने हल्ला केल्याची घटना सोमवारी पहाटे ४ वाजता घडली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.राजकुमार मिश्रा व सुब्रतो सेन या दोन सुरक्षा रक्षकांशी पहाटे ४च्या सुमारास एका व्यक्तीसोबत वाद झाला होता. आता या प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. हल्लेखोराने हल्ल्याआधी नाव आणि धर्म विचारला होता आणि कलमा येतो का अशीही विचारणा केली होती. त्यानंतरच त्याने हल्ला केल्याचा आरोप होत आहे. हे प्रकरण गंभीर असून राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाकडे सोपवण्यात आलं आहे. Mira Road knife attack raises concerns investigation transferred to ATS.पोलिसांनी हल्लेखोराचा तपास करून जैब जुबेर अन्सारी याला अटक केली. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात घेता हे प्रकरण राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाकडे सोपविण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा यांनी दिली..Mumbai : कृष्णाने रविवारी रात्री बर्थडे साजरा केला, सोमवारी पहाटे मुस्कानसोबत मरीन ड्राइव्हवर गेला; अपघातात तिघांचा मृत्यू.नाव, धर्म विचारून हल्लारविवारी पहाटे ३१ वर्षीय जैब जुबेर अन्सारी याने दोन सुरक्षा रक्षकांवर हल्ला केला.मिरा रोड पूर्वेतील एका बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीजवळ ही घटना घडली. राजकुमार मिश्रा आणि सुब्रतो सेन हे दोघे सुरक्षा रक्षक त्यावेळी ड्युटीवर होते. जैब जुबैर अन्सारीने सुरुवातीला दोन्ही सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे नाव आणि धर्म विचारला. त्यानंतर कलमा म्हणता येतो का असं विचारलं. जेव्हा दोघांनी कलमा म्हणता येत नसल्याचे सांगितल्यावर आरोपीने चाकू काढून दोघांवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे..हल्ल्यात दोघे जखमीजैबने केलेल्या हल्ल्यात राजकुमार मिश्रा गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्या पोटाला खोलवर जखम झाली आहे. तर सुब्रतो सेन यांच्या पाठीवर किरकोळ दुखापत झाली आहे. सेन हे सुरक्षा केबिनमध्ये लपल्यानं हल्ल्यातून वाचले. त्यांनी प्रसंगावधान राखत तिथूनच पोलिसांना हल्ल्याची माहिती दिली..दीड तासात अटकदरम्यान, हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला होता. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. त्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीची ओळख पटवून त्याला दीड तासात अटक केली.या प्रकरणी नया नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..अमेरिकेत शिक्षणआरोपीच्या मोबाईलची तपासणी केली असता त्याचे आयसीसीशी संबंध असल्याचं समोर आलंय. त्याचे दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून एटीएसकडे तपास सोपवला आहे.आरोपी अन्सारीने २०१९ पर्यंत अमेरिकेत शिक्षण घेतल्याची माहितीसुद्धा समोर आलीय. तो एका कोचिंग क्लासमध्ये रसायनशास्त्र आणि गणित विषय शिकवत होता. २०१९नंतर तो भारतात परतला आणि मिरा रोड परिसरात भाड्याने राहत होता. घरमालकाने त्याला ५ मेपर्यंत घर रिकामे करण्यास सांगितल्याची माहिती आता समोर येतेय.