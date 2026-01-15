Mumbai Crime: भांगेच्या गोळीमुळे बेशुद्ध पडली; नंतर कारमध्ये 14 वर्षीय मुलीसोबत धक्कादायक कृत्य, मुंबईत खळबळ

भाईंदर : मिरा रोड येथे १४ वर्षीय मुलीवर चारचाकी वाहनात मित्रांनीच लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. पीडिता भांगेच्या गोळीच्या अमलाखाली असतानाच हा अत्याचार करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांवर गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मिरा रोड येथे राहणाऱ्या पीडितेची आई रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होती. ५ जानेवारीच्या रात्री ती आपल्या मामीसह आईला बघायला रुग्णालयात गेली होती. त्या ठिकाणी मामीचे डोके दुखू लागल्याने तिने भांगेची गोळी खाल्ली..BMC Election Voting: मतदार नाव असूनही पर्ची गायब; मुंबई बीएमसी निवडणुकीत मतदारांचा हिरमोड, मतदान न करताच परतावे लागले .दरम्यान, पीडितेचे डोकेही दुखत असल्याने तिनेदेखील भांगेची गोळी खाल्ली. थोड्या वेळाने पीडितेचा मित्र सलमान खान कार घेऊन त्यांना घ्यायला आला. त्या वेळी त्याच्यासोबत त्याचा मित्र सरदारजीदेखील होता. मामी व पीडिता दोघी जणी कारमध्ये बसल्या. काही अंतर गेल्यानंतर मामी कारमधून उतरली. त्यानंतर सलमानने पीडितेला बळजबरीने मिरा रोड येथील कमी वर्दळीच्या ठिकाणी नेले..या काळात भांगेची गोळी खाल्ली असल्याने पीडिता बेशुद्ध झाली. त्याचा फायदा घेत आरोपींनी तिच्यावर चारचाकीतच लैंगिक अत्याचार केले. पीडितेची आई मंगळवारी (ता. १३) रुग्णालयातून घरी आली. त्यानंतर पीडितेने आईला घडलेला प्रकार सांगितला. .BMC Election 2026 Voting : 'सत्तेचा गैरवापर किती करायचा.., आम्ही बांगड्या भरल्या आहेत का?’ बाळा नांदगावकर-राज ठाकरे का संतापले?.त्यानंतर पीडितेच्या आईने रात्री उशिरा मिरा रोड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मेघना बुरांडे यांनी दिली. पोलिसांनी आरोपींविरोधात बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवला व दोन्ही आरोपींना बुधवारी (ता. १४) पळून जाण्याच्या तयारीत असतानाच अटक केली..वाढत्या घटनांमुळे चिंताकाही दिवसांपूर्वीच मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या मुख्यालयात एका १७ वर्षीय मुलीचा महापालिका कर्मचाऱ्याने विनयभंग केल्याची घटना घडली होती. अवघ्या काही दिवसांच्या अंतराने अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या दोन घटना घडल्याने मिरा-भाईंदरमध्ये खळबळ उडाली आहे. तसेच वाढत्या घटनांमुळे चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.