Mumbai Crime: भांगेच्या गोळीमुळे बेशुद्ध पडली; नंतर कारमध्ये 14 वर्षीय मुलीसोबत धक्कादायक कृत्य, मुंबईत खळबळ

Mira Road Crime News : मिरा रोड येथे मिरा रोड येथे कारमध्ये संतापजनक प्रकार घडला आहे. १४ वर्षीय मुलीवर तिच्या मित्रांनीच अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे.
भाईंदर : मिरा रोड येथे १४ वर्षीय मुलीवर चारचाकी वाहनात मित्रांनीच लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. पीडिता भांगेच्या गोळीच्या अमलाखाली असतानाच हा अत्याचार करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांवर गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे.

