Mira Road Fire: मीरा रोड येथील दालमिया शाळेत भीषण आग! ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, सभागृह जळून खाक; परिसरात धुराचे लोट, VIDEO VIRAL

मीरा रोड : मीरा रोड येथे दालमिया शाळेत आग लागल्याची घटना घडली आहे. शाळेच्या वरच्या मजल्यावर ही आग लागली असून यामध्ये ग्रंथालय, प्रयोगशाळा आणि सभागृह जळून खाक झाले आहे. या आगीचा व्हिडिओ देखील व्हायरल होत असून या घटनेने परिसरात खळबळ पसरली असून विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मीरा रोड येथील दालमिया शाळेत बुधवार (ता. १५) रोजी सकाळी ६ वाजेच्या सुमारास भीषण आग लागली. आगीची माहिती मिळताच शाळेच्या प्रशासनाने सर्व विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढल्यामुळे सुदैवाने कसलीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र या आगीत शाळेच्या इमारतीचा वरचा मजला, तसेच ग्रंथालय, सभागृह, प्रयोगशाळा आणि अनेक वर्गखोल्यांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे..Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कारची डंपरला धडक, गाडीचा चक्काचूर; तिघांचा जागीच मृत्यू; २ जखमी .या आगीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यामध्ये संपूर्ण परिसरात धुराचे लोट पसरल्याचे दिसत आहे. दरम्यान, आगीची माहिती मिळताच ८ अग्निशमन दलाच्या गाड्या आणि चार पाण्याचे टँकर घटनास्थळी दाखल होत आग विझवण्याचे काम सुरु करण्यात आले. तब्बल ९० मिनिटांनंतर आग विझवण्यात अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आले. तसेच आग नियंत्रणात आल्यानंतर 'कूलिंग ऑपरेशन' देखील राबवण्यात आले..Matheran Video Viral: माथेरानमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.