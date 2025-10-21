मुंबई

Mira Road Clash : मीरारोडमध्ये दोन गटात तुफान हाणामारी; २० रिक्षांची केली तोडफोड, मुलीच्या छेडछाडीवरून झाला वाद

20 Auto Rickshaws Vandalised In Mira Road : मुलीच्या छेडछाडीतून हा वाद झाल्याचं समोर आलं आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून उपद्रव माजवण्याऱ्यांना अटक करण्यास सुरुवात केली आहे.
Mira Road Clash: 20 Auto Rickshaws Vandalised Over

Mira Road Clash: 20 Auto Rickshaws Vandalised Over

Shubham Banubakode
Updated on

मीरारोडमध्ये मुलीच्या छेडछाडीवरून मोठा वाद झाला आहे. यावेळी दोन गटात तुफान हाणामारी झाली असून २० रिक्षांची तोडफोड करण्यात आली आहे. काशिमीरा परिसरातील डाचकुल पाडामध्ये पहाटेच्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून उपद्रव माजवण्याऱ्यांना अटक करण्यास सुरुवात केली आहे. मुलीच्या छेडछाडीतून हा वाद झाल्याचं समोर आलं आहे.

