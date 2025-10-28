Maharashtra Politics: नवी मुंबई पोलिसांवर सरकारचा दबाव! भूखंड वाटपप्रकरणी रोहित पवारांचा आरोप

नवी मुंबई : बिवलकर भूखंड वाटप प्रकरणात पुरावे देऊनही जर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कारवाई करीत नसतील तर राज्यात भ्रष्टाचार आणखी फोफवल्याशिवाय राहणार नाही. शासनाचे १,४०० कोटींचे नुकसान केल्याबाबत वन अधिकाऱ्याने तक्रार करूनही बिवलकरसह इतरांवर गुन्हा दाखल केला जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करीत नवी मुंबई पोलिसांवर सरकारद्वारा दबाव असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे..आमदार रोहित पवार यांनी पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांची सोमवारी (ता. २७) भेट घेतली. आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बिवलकर यांनी गृहमंत्रालयाद्वारा पोलिस प्रशासनावर दबाव टाकल्याचा आरोप त्यांनी केला. २०१५मध्ये देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बिवलकर यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बिवलकर यांच्या नावे असलेली जमीन सरकारची असल्याचे स्पष्ट करीत त्यांना सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेसाठी अपात्र ठरविले होते. मग आता भूखंड हडप करण्याच्या कृतीला पाठिंबा देत असल्याबद्दल रोहित पवार यांनी आश्चर्य व्यक्त केले..औषधे वेगवेगळ्या रंगात का येतात? जाणून घ्या खास कारण....या भूखंड गैरव्यवहारात सिडकोचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय शिरसाट यांचा सहभाग असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. पोलीस गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. आम्ही पोलिस आयुक्तांची भेट घेतली असता आमच्या पदरी निराशा पडली, असेही ते म्हणाले. याप्रकरणी लढा सर्वोच्च न्यायालयात सुरूच ठेवणार असल्याचे रोहित पवार म्हणाले..प्राथमिक चौकशी सुरू ः आयुक्त मिलिंद भारंबेजमीन व्यवहारासंदर्भातील या प्रकरणाचा पोलीस विभागातर्फे अभ्यास सुरू आहे. या प्रकरणात सिडको, महसूल, नगरविकास, वन विभाग यासह अनेक विभाग निगडित असल्यामुळे प्रकरण तपासले जात आहे. या प्रकरणात अनेक कागदपत्रांची तपासणी करून शहानिशा करणे क्रमप्राप्त असून, पोलिसांद्वारे प्राथमिक चौकशी सुरू आहे, असे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी सांगितले..Uran News: खवय्यांच्या खिशाला चाट! वादळी वाऱ्यामुळे बोटी बंदरात, प्रवासी वाहतुकही बंद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.