प्रवास होणार स्वस्त! मेट्रोमध्ये विद्यार्थी, दिव्यांग आणि ट्रिप पासवर विशेष सूट; नवे दर किती? कधी लागू होणार?

सकाळ वृत्तसेवामुंबई : आरे-नरिमन पॉईंट दरम्यान धावणाऱ्या भुयारी मेट्रो मार्गावर आता विद्यार्थी आणि पर्यटकांना सवलतीच्या दरात पास मिळणार आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (MMRC) ने विशेष सवलतीच्या पासची घोषणा केली आहे. 'डिजिटल मोबिलिटी'ला चालना देण्यासाठी हे सर्व पास नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) वर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत..एमएमआरसीने जाहीर केलेल्या विशेष सवलत पास नुसार इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ४५ आणि ६० ट्रिपच्या पासवर २५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. या पास ची वैधता ३० दिवसाची असणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा दरमहा प्रवासाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून सुरक्षित आणि वातानुकूलित प्रवासाची खात्री मिळणार आहे..तसेच दिव्यांग प्रवाशांनाही ४५ आणि ६० ट्रिप पासवर २५ टक्के सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. मुंबई फिरण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी मेट्रोने खास 'टुरिस्ट पास' सादर केले आहेत. एकदा पास काढला की कितीही वेळा प्रवास करण्याची त्यांना मुभा मिळणार आहे..- १ दिवसाचा पास (अमर्यादित प्रवास) - २८० रुपये शुल्क- ३ दिवसांचा पास (अमर्यादित प्रवास) - ७०० रुपये शुल्क.