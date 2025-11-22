Thane News: ठाकुर्ली-म्हसोबा चौक उन्नत मार्ग प्रकल्पाला गती, एमएमआरडीएकडून ३६ कोटींची निविदा जाहीर

डोंबिवली : ठाकुर्ली रेल्वे फाटक ते म्हसोबा चौकादरम्यान रखडलेल्या उन्नत मार्ग प्रकल्पाला आता गती मिळणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जागा हस्तांतरण, बाधितांना मोबदला व पुनर्वसन अशा अडचणींमुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. आता एमएमआरडीएकडून ३६ कोटी रुपयांची निविदा जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. प्रकल्पाचा एकूण खर्च ६०.५३ कोटी रुपये असूनस पहिल्या टप्प्यातील निधी प्रक्रिया मार्गी लागली आहे..ठाकुर्ली उड्डाणपूल मागील अनेक वर्षांपासून चर्चिला जात आहे. स. वा. जोशी शाळा ते ठाकुर्ली रेल्वेस्थानकापर्यंत पुलाचे काम झाले आहे. मात्र रेल्वेस्थानक ते म्हसोबा चौकापर्यंत पुलाचे काम रखडले होते. येथील बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने हे काम खोळंबले आहे. एमएमआरडीएच्या वतीने या पुलाचे काम करण्यात येणार आहे, मात्र पुलाच्या बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही पालिका प्रशासनावर आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना हुतात्म्यांचा विसर! स्मारकाला अभिवादनासाठी ना तरुणाई, ना सामान्य माणूस.प्रस्तावित उड्डाणपूलप्रस्तावित उन्नत मार्गाची लांबी ३६० मीटर तर रुंदी ७.५ मीटर असणार आहे. जोडरस्त्यांची एकूण लांबी एक हजार ५० मीटर असून, हे रस्ते ७.५ ते ८.५ मीटर रुंद असतील. ठाकुर्ली, मानपाडा, डोंबिवली या तिन्ही विभागांतील वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाहतूक कोंडी तीव्र होत आहे. उन्नत मार्ग तयार झाल्यानंतर प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होणार असून, अपघाताचा धोकादेखील कमी होणार आहे. शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीला दिलासा देणारा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले आहे..वाहतुकीचा प्रश्न मार्गीठाकुर्ली उड्डाणपुलाचे काम मार्गी लागल्यानंतर चोळे गावात होणारी वाहतूक कोंडी ही कमी होणार आहे. कल्याण, कल्याण-शिळ रोडवरून येणारी वाहने डोंबिवली पश्चिमेला जाण्यासाठी कोपर व ठाकुर्ली उड्डाणपुलाचा वापर करतात. ठाकुर्ली उड्डाणपुलाचे काम अर्धवट असल्याने चोळे गावातून स. वा. जोशी शाळा येथून वाहनांना ठाकुर्ली पूल गाठावा लागतो. हा पूल झाल्यास म्हसोबा चौकातून वाहने थेट पुलावर जातील. यामुळे गावातील रस्त्यावर कोंडी होणार नाही..Thane News: खड्डे अपघातप्रकरणी भरपाईचा निर्णय घ्या, अन्यथा...; कल्याण-डाेंबिवली पालिकेला न्यायालयाचा इशारा.बाधितांचे पुनर्वसन आणि तोडकाम प्रक्रियाकामाच्या मार्गात येणाऱ्या घरांचे तोडकाम करणार असून, संबंधित बाधितांचे पुनर्वसन बीएसयूपी योजनेअंतर्गत करण्यात येईल. पालिका पातळीवर जागा हस्तांतरण व मोबदला निश्चितीचे प्रश्न प्रलंबित असल्याने गेल्या काही वर्षांत या प्रकल्पाची प्रगती ठप्प झाली होती; मात्र आता पुनर्वसन प्रक्रिया गतिमान करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.