Mumbai: ठाणे ते दक्षिण मुंबई अंतर केवळ 25–30 मिनिटांत होणार! 13.9 किमी फ्रीवेचा कामाला MMRDA कडून सुरुवात, मार्ग कसा आहे?

मुंबई : ठाणे ते दक्षिण मुंबई प्रवास करणे लवकरच सामान्य प्रवाशांसाठी खूप सोपे आणि जलद होईल. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने बहुप्रतिक्षित एलिव्हेटेड ईस्टर्न फ्रीवे विस्तार प्रकल्पाचे बांधकाम अधिकृतपणे सुरू केले आहे. ठाणे आणि मुंबई दरम्यान दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो लोकांसाठी हा प्रकल्प गेम-चेंजर ठरेल..एमएमआरडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे १३.९ किलोमीटर लांबीचा हा कॉरिडॉर पूर्णपणे एलिव्हेटेड असेल आणि सहा-लेन हाय-स्पीड लिंक म्हणून विकसित केला जात आहे. एकदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, ठाणे आणि दक्षिण मुंबई दरम्यानचा प्रवास वेळ २५ ते ३० मिनिटांपर्यंत कमी होईल. जो प्रवास सध्या पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील जड वाहतुकीमुळे एका तासापेक्षा जास्त वेळ घेतो. नवीन फ्रीवेमुळे वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल अशी अपेक्षा आहे..हा फ्रीवे ठाण्यातील जेव्हीएलआर, आनंद नगर येथून सुरू होईल आणि छेडा नगर (घाटकोपर) पर्यंत विस्तारेल. त्याच्या मार्गावर, तो मुलुंड, ऐरोली विक्रोळी, कांजूरमार्ग, मानखुर्द आणि घाटकोपर यासारख्या प्रमुख जंक्शनना जोडेल. ठाण्यात, नवीन कॉरिडॉर आनंद नगर साकेत एलिव्हेटेड रोडशी अखंडपणे जोडला जाईल. ज्यामुळे अखंड प्रवास सुनिश्चित होईल. या लिंकमुळे समृद्धी महामार्गाशी कनेक्टिव्हिटी आणखी वाढेल. ज्यामुळे लांब पल्ल्याच्या प्रवासाला जलद आणि अधिक सोयीस्करता मिळेल..अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर मुंबई-ठाणे मार्गावरील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल. हाय-स्पीड फ्रीवेमुळे केवळ प्रवासाचा वेळच कमी होणार नाही तर वाहनांचे उत्सर्जनही कमी होईल. एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी सांगितले की प्रकल्पासाठी प्राथमिक तयारी सर्वेक्षण, चाचणी ढीग आणि बहुतेक भू-तांत्रिक तपासणी पूर्ण झाली आहे. उपयुक्तता ओळख जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. कार्यरत ढीगांवर काम सुरू आहे..पियर कास्टिंग देखील सुरू झाले आहे. आता, प्रकल्पाच्या विविध भागांमध्ये बांधकामाचे काम जलद गतीने केले जाईल जेणेकरून कॉरिडॉर निर्धारित वेळेत पूर्ण होईल. अभियांत्रिकी दृष्टिकोनातूनही हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. मुंबई क्षेत्रात पहिल्यांदाच, सिंगल पाइल-सिंगल पिअर सिस्टम वापरला जात आहे. प्रमुख तांत्रिक वैशिष्ट्यांमध्ये २.५ मीटर व्यासाचे मोनोपाइल्स, एक मजबूत पिअर स्ट्रक्चर, ४० मीटर स्पॅन आणि २५ मीटर सिंगल सेगमेंट सुपरस्ट्रक्चर यांचा समावेश आहे..फ्रीवेवर जाण्यासाठी आणि येण्यासाठी मुलुंड चेक नाका, ऐरोली जंक्शन आणि विक्रोळी जंक्शन येथे अप-डाऊन रॅम्प बांधले जातील. नवपार फ्लायओव्हरजवळ दोन्ही दिशांना तीन-लेन टोल प्लाझा बांधला जाईल. .अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, फ्रीवेमुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईलच, शिवाय ठाणे-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉरलाही बळकटी मिळेल. ज्यामुळे जलद आणि अधिक सुव्यवस्थित वाहतुकीद्वारे प्रवासी आणि मालवाहतूक वाहनांची हालचाल सुधारेल. हा प्रकल्प अशा वेळी येत आहे जेव्हा महानगरातील रस्ते आणि मेट्रो नेटवर्कचे वेगाने अपग्रेडेशन केले जात आहे. एकदा पूर्ण झाल्यावर, ईस्टर्न शेवे एक्सटेंशन केवळ ठाणे आणि मुंबईलाच सेवा देणार नाही तर संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशातील विकासाला गती देईल..