Eastern Freeway: एमएमआरडीएच्या विस्तारीकरण प्रकल्पात बदल, ९४९ झाडे वाचणार; प्रशासनाचा नवा प्लॅन काय?

मुंबई : एमएमआरडीए राबवत असलेल्या छेडानगर-घाटकोपर-आनंदनगर (ठाणे) पूर्व मुक्त मार्गाच्या विस्तारीकरण प्रकल्पाच्या आराखड्यात पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे जुन्या आराखड्यानुसार बाधित होत असलेल्या १,५६६ झाडांपैकी ९४९ झाडे वाचणार आहेत. ३८६ वृक्षांचे पुनर्रोपण करावे लागणार असून केवळ ३२० झाडे कापावी लागणार आहेत..मुंबईतून ठाण्याच्या दिशेने ये-जा करताना वाहनधारकांना मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्या पार्श्वभूमीवर छेडानगर ते आनंदनगर ठाणे यादरम्यान सुमारे १३.९ किलोमीटर लांबीचा पूर्व मुक्तमार्ग विस्तार प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रकल्पाच्या सरेखनात आवश्यक तांत्रिक सुधारणा केल्याने बाधित होणाऱ्या वृक्षांची संख्या कमी करण्यात यश आल्याचे एमएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे..Navi Mumbai : घृणास्पद कृत्य! अल्पवयीन बहिणींना देहव्यापाराच्या दलदलीत ढकललं; शिंदेसेना आणि भाजपचा नेता अटकेत.पिंक ब्लॉसमसाठी विशेष प्रयत्नपूर्व मुक्त मार्गावरील पर्यावरणीय आणि सौंदर्यदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या पिंक ब्लॉसम (ट्रम्पेट) वृक्षांच्या संरक्षणासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. प्रकल्प परिसरात एकूण १७८ पिंक ब्लॉसम वृक्ष आहेत. त्यापैकी १२७वृक्ष जागेवरच सुरक्षित राहणार असून, १३ वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे..Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का? खासदारांनंतर आता आमदारही शिंदेंच्या वाटेवर? बैठकीला चार आमदारांची दांडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.